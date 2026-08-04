Iran și Oman, gata de un acord privind împărțirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și a veniturilor din „taxe”

Iranul și Omanul sunt pe punctul de a încheia un acord privind Strâmtoarea Ormuz, care ar redeschide această cale navigabilă, dar i-ar conferi Iranului un control fără precedent asupra acesteia, relatează The New York Times, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, scrie The Times of Israel. Pe de altă parte, Al Jazeera relatează că traficul maritim în strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb rămâne redus.

Conform informațiilor citate de The New York Times, acordul ar prevedea ca navele care intră în Golful Persic să traverseze strâmtoarea pe o rută apropiată de coasta Iranului și controlată de Republica Islamică. Acestea ar fi obligate să plătească „taxe de serviciu”, veniturile fiind împărțite în mod egal între Iran și Oman, potrivit declarațiilor oficialilor iranieni citați.

Navele care părăsesc zona ar urma o rută în apropierea coastei Omanului.

Sursa citează un oficial american care califică descrierea iraniană a acordului drept „inexactă”, afirmând că rutele „temporare” instituite prin acesta nu ar necesita aprobarea Iranului sau plata unor taxe de trecere.

Până la războiul recent, Strâmtoarea Ormuz a funcționat timp de decenii ca o cale navigabilă internațională liberă.

Traficul în strâmtorile Bab al-Mandeb și Ormuz rămâne redus

Traficul maritim prin strâmtorile-cheie Ormuz și Bab al-Mandeb „a rămas în mare parte neschimbat” la începutul săptămânii, pe fondul incertitudinii legate de negocierile dintre SUA și Iran, relatează Reuters, citată de Al Jazeera.

Citând date furnizate de Kpler, o agenție de monitorizare a traficului maritim, agenția a precizat că luni, 20 de nave, dintre care 12 petroliere și opt nave de marfă în vrac, au traversat strâmtoarea Bab al-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden, numărul acestora rămânând la același nivel față de duminică.

Rebelii yemeniți Houthi, aliați cu Iranul, au declarat pe 20 iulie un blocaj maritim asupra Arabiei Saudite în Marea Roșie, lansând atacuri asupra mai multor petroliere și instalații petroliere saudite și deschizând un nou front în război. În săptămâna anterioară declarației rebelilor, traversările prin Bab al-Mandeb au înregistrat o medie de aproximativ 41 de nave pe zi.

Traficul a rămas în mare parte redus în Strâmtoarea Ormuz, șase nave – trei petroliere și trei nave de transport marfă în vrac – tranzitând strâmtoarea luni, în scădere față de cele șapte din ziua precedentă, potrivit Reuters.

Înainte de război, aproximativ 130 de nave treceau zilnic prin Strâmtoarea Ormuz.

Editor : M.C