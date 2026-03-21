Iranul a atacat baza britanico-americană Diego Garcia din Oceanul Indian: două rachete au fost lansate, niciuna n-a atins ținta

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acţiune asupra bazei navale comune americano-britanice de pe Insula Diego Garcia, situată în mijlocul Oceanului Indian, a relatat vineri publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citată sâmbătă de AFP, Reuters şi dpa.

Niciuna dintre cele două rachete lansate asupra bazei, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, nu şi-a atins ţinta, potrivit ziarului, care a citat mai mulţi oficiali americani, notează Agerpres.

Una dintre rachete a funcţionat defectuos în timpul zborului, iar o navă de război americană a lansat un interceptor de tip SM-3 pentru a o neutraliza pe cea de-a doua, deşi nu s-a putut stabili dacă interceptarea a avut succes, a relatat ziarul citat. WSJ nu a precizat când anume au fost lansate cele două rachete iraniene.

Contactat de AFP, Pentagonul a refuzat să comenteze.

Casa Albă, Ambasada britanică la Washington şi Ministerul Apărării de la Londra nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta situaţia.

Insulele Chagos se află în centrul unei dispute diplomatice continue care implică Regatul Unit, Statele Unite şi Mauritius, aminteşte dpa.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat aspru refuzul iniţial al prim-ministrului britanic Keir Starmer de a autoriza utilizarea bazei pentru atacurile americano-israeliene împotriva armatei şi conducerii iraniene de la sfârşitul lunii februarie.

Trump şi-a retras sprijinul pentru un acord susţinut de Regatul Unit de transfer al suveranităţii Insulelor Chagos către Mauritius.

SUA ar putea avea nevoie de Diego Garcia pentru a respinge un posibil atac al armatei iraniene, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social la mijlocul lunii februarie.

Situată pe o insulă izolată din arhipelagul Chagos, teritoriu britanic, baza Diego Garcia este una dintre cele două baze pe care în cele din urmă Regatul Unit le-a permis Statelor Unite să le folosească pentru "operaţiuni defensive specifice împotriva Iranului".

Aceasta este o bază strategică pentru Statele Unite, care staţionează acolo în special submarine nucleare, bombardiere şi distrugătoare.

Regatul Unit a semnat un acord în 2025 pentru a returna Arhipelagul Chagos către Mauritius, păstrând în acelaşi timp un contract de închiriere pe 99 de ani asupra Insulei Diego Garcia pentru a întreţine baza.

Citește și:

Editor : B.E.