Nu este prima dată când micul stat din Golf este ținta rachetelor iraniene, s-a mai întâmplat și sâmbătă.
Din primele informații, armata iraniană ar fi vizat o companie petrolieră.
Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că una dintre instalațiile sale dintr-o zonă industrială care găzduiește o rafinărie de petrol a fost atacată, iar un martor a declarat pentru AFP că a văzut fum ridicându-se din zonă.
„O instalație din Maameer a fost ținta atacului, iar autoritățile competente se ocupă de incident”, se arată în comunicat.
