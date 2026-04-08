Iranul a atacat mai multe state din regiune, in ciuda armistițiului cu SUA

rachete iraniene
Țările din Golful Persic raportează atacuri din partea Iranului, în ciuda armistițiului de două săptămâni încheiat între SUA și Iran cu câteva ore înainte. Potrivit Al Jazeera, miercuri dimineață, Emiratele Arabe Unite (EAU) au declarat că forțele lor de apărare aeriană „interceptează activ” rachetele de croazieră și balistice, precum și dronele care zboară din Iran.

Armata din Kuweit a raportat lovituri ale dronelor asupra unor obiective petroliere „vitale”, centrale electrice și stații de epurare a apei din sudul țării. Se vorbește despre pagube serioase la infrastructură din cauza „atacurilor ostile intense ale Iranului”. În total, au fost interceptate 28 de drone, potrivit datelor armatei kuweitiene.

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat, de asemenea, atacuri din partea Iranului și doi răniți. „În urma căderii unor fragmente provenite de la interceptarea unei drone iraniene, doi cetățeni au suferit leziuni ușoare, iar o serie de case din zona Sitra [o zonă industrială și energetică din centrul țării] au fost avariate”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Dimineața, exploziile au fost auzite și în capitala Bahrainului, Manama, relatează AFP. Atacurile asupra țărilor din Golf au avut loc după ce mass-media de stat iraniană a anunțat atacuri „inamice” dimineața, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului cu SUA. Potrivit agenției de stat IRNA, în jurul orei 10 dimineața, ora locală, au avut loc atacuri asupra rafinăriei de pe insula iraniană Lavan din Golful Persic. Cu toate acestea, nu se precizează cine anume a atacat obiectivul.

Președintele Donald Trump a anunțat, cu aproximativ o oră și jumătate înainte de expirarea ultimatumului său adresat Iranului, o armistițiu de 14 zile cu acesta. Potrivit șefului Casei Albe, Teheranul a acceptat să deblocheze Strâmtoarea Ormuz, trecerea prin care fusese blocată de facto de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Potrivit acestuia, SUA au primit din partea Republicii Islamice o propunere în 10 puncte și o consideră o „bază de lucru” pentru negocieri. De asemenea, Trump și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta la rezolvarea aglomerării de nave din Strâmtoarea Ormuz.

La Teheran s-a confirmat acordul privind armistițiul. În același timp, Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării a declarat că Iranul „a obținut o mare victorie și a obligat Statele Unite criminale să accepte planul său în zece puncte”. Ministrul de externe al țării, Abbas Araghchi, a confirmat, la rândul său, că în decurs de două săptămâni navele vor putea trece prin Strâmtoarea Hormuz, cu condiția coordonării acțiunilor lor cu armata iraniană. Potrivit unei surse CNN din Casa Albă, Israelul s-a alăturat, de asemenea, armistițiului de două săptămâni.

