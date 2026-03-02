Live TV

Iranul a atacat o bază NATO din Irak, anunță propaganda de la Teheran

baza irak
In baza de lângă Bagdad sunt staționate trupe din statele aliate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Armata iraniană a atacat baza NATO „Victoria” din Irak, situată lângă aeroportul internațional Erbil din Bagdad, informează compania iraniană de televiziune și radio IRIB.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciul de presă al Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), atacul a fost efectuat de trei drone kamikaze în noaptea de 2 martie. În urma atacului, potrivit părții iraniene, au fost avariate un avion american Palm Jet și pista de decolare și aterizare a aeroportului militar utilizat de trupele americane.

În paralel, o dronă iraniană a atacat baza Forțelor Aeriene Britanice de la aeroportul Akrotiri din Cipru, provocând pagube minore pistei de decolare, a declarat șefa Ministerului de Externe britanic, Yvette Cooper. Este primul caz de atac al Iranului asupra teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene. Autoritățile cipriote au instituit un regim de alertă maximă, iar președintele Nicos Christodoulides a declarat că țara nu intenționează să participe la operațiuni militare, considerând securitatea o prioritate absolută.

În total, potrivit datelor furnizate de Teheran, au fost lovite 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, precum și clădirea comandamentului Armatei de Apărare a Israelului și complexul de apărare din Tel Aviv.

Pe 28 februarie, SUA și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului. În urma atacurilor aeriene, au murit liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și zeci de înalți oficiali militari și politici. KSI a anunțat începerea celei mai „puternice” operațiuni ofensive din istoria sa. Președintele SUA, Donald Trump, a legat atacul asupra Iranului de eșecul negocierilor privind programul nuclear și a îndemnat oficialii de la Teheran să se abțină de la riposte.

Ultima rundă de negocieri privind programul nuclear, care a avut loc la Geneva pe 26 februarie, s-a încheiat, potrivit Axios, cu dezamăgirea părții americane, deși Ministerul de Externe iranian a declarat că s-au înregistrat „progrese bune”.

Editor : A.R.

