Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate

Data publicării:
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Ali Khamanei Foto: Shutterstock

Poliţia iraniană a arestat în jur de 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, a declarat marţi un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, potrivit presei de stat de la Teheran, relatează Reuters.

În urma atacurilor aeriene israeliene care au început la 13 iunie, forţele de securitate iraniene au început o campanie de arestări în masă, însoţită de o prezenţă intensificată pe străzi, în jurul punctelor de control, şi de „rapoarte publice” prin care cetăţenii erau chemaţi să raporteze orice persoane pe care le considerau suspecte.

„A existat o creştere de 41% a apelurilor din partea publicului, ceea ce a dus la arestarea a 21.000 de suspecţi în timpul războiului de 12 zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Saeid Montazerolmahdi. El nu a precizat de ce sunt bănuiţi cei arestaţi, dar Teheranul a vorbit anterior despre persoane care ar fi transmis informaţii ce ar fi putut ajuta la dirijarea atacurilor israeliene.

Conflictul dintre Israel şi Iran a dus, de asemenea, la accelerarea ritmului expulzării imigranţilor afgani aflaţi ilegal în Iran, agenţiile de ajutor umanitar raportând că autorităţile locale au acuzat şi unii cetăţeni afgani de spionaj în favoarea Israelului.

„Forţele de ordine au arestat 2.774 de migranţi ilegali şi au descoperit 30 de cazuri speciale de securitate în urma examinării telefoanelor acestora. Au fost arestaţi şi 261 de suspecţi de spionaj şi 172 de persoane acuzate de filmare neautorizată”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Montazerolmahdi nu a precizat câţi dintre cei arestaţi au fost eliberaţi între timp. El a adăugat că poliţia iraniană a gestionat peste 5.700 de cazuri de infracţiuni cibernetice, precum fraude online şi retrageri neautorizate în timpul războiului, care, potrivit lui, au transformat „spaţiul cibernetic într-un important front de luptă”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

