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Video Iranul a deschis primul centru de instruire militară destinat exclusiv femeilor, din cauza temerilor privind noi atacuri americane

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Tabără de instruire militară pentru voluntare din Teheran. Foto Profimedia
Tabără de instruire militară pentru voluntare din Teheran. Foto: Profimedia
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Din articol
Pregătesc voluntarele să apere țara în cazul unui atac terestru al SUA Iranul afirmă că nu sunt în curs negocieri cu SUA SUA avertizează asupra intensificării presiunii economice asupra Iranului

Iranul a deschis un centru de instruire militară pentru voluntare la Teheran, pe fondul tensiunilor cu SUA, în timp ce impasul diplomatic și noile sancțiuni americane sporesc incertitudinea cu privire la conflict, relatează timesnownews.com. Zeci de femei „Janfadayan”, voluntare dispuse să-și sacrifice viața pentru Iran, au participat la exerciții militare în Piața Azadi din Teheran.

Baza, situată în Piața Azadi, face parte dintr-o campanie națională care include instruire militară, intervenții de urgență și sprijin logistic.

Fotografiile și videoclipurile din tabără au devenit virale, arătând femei care poartă puști de asalt, escaladează ziduri și participă la exerciții cu tiroliană.

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Pregătesc voluntarele să apere țara în cazul unui atac terestru al SUA

Potrivit Associated Press (AP), autoritățile iraniene afirmă că tabăra are scopul de a pregăti voluntarele să apere țara în cazul unui eventual atac terestru al SUA.

La începutul acestui an, mii de femei și fete au participat la mitingul „Fiicele devotate Iranului” în centrul Teheranului, potrivit postului de televiziune de stat iranian Press TV.

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Mitingul a avut loc în Piața Enghelab, pe fondul unui armistițiu între SUA și Iran, participantele luând parte la o manifestație anti-SUA și anti-Israel.

„Participantele și-au jurat loialitatea față de noul Lider al Revoluției Islamice și și-au exprimat disponibilitatea de a apăra națiunea”, a relatat Press TV.

Adunarea a coincis cu „Ziua Fetițelor” din Iran și cu aniversarea nașterii fiicei Profetului Islamului, au relatat mass-media de stat iraniene.

Iranul afirmă că nu sunt în curs negocieri cu SUA

Între timp, Mohsen Rezaei, oficial iranian în domeniul securității, a declarat marți că Teheranul și Washingtonul nu poartă în prezent negocieri.

Într-un interviu acordat postului de televiziune pro-iranian Al-Mayadeen, Rezaei a afirmat că Iranul dorește ca SUA să răspundă la cele șapte condiții prevăzute într-un acord provizoriu din iunie înainte ca Strâmtoarea Ormuz să poată fi redeschisă și negocierile să poată fi reluate.

El a spus că Teheranul a solicitat Washingtonului un răspuns „clar și explicit”, dar nu a primit încă unul. A adăugat că SUA ar putea răspunde într-o etapă ulterioară.

După întâlnirea de luni cu Qatarul, care a acționat în calitate de mediator, președintele SUA, Donald Trump, a minimizat șansele ca luptele majore să reînceapă în curând. Cu toate acestea, el a rămas reticent în a accepta propunerea actuală de încetare a focului din partea Iranului.

SUA avertizează asupra intensificării presiunii economice asupra Iranului

În altă ordine de idei, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul va continua să intensifice presiunea economică asupra Teheranului în lunile următoare.

Adresându-se reporterilor marți, cu ocazia reuniunii miniștrilor de Externe ai G7 de la Paris, Rubio a avertizat că veniturile Iranului din petrol vor scădea pe măsură ce sancțiunile SUA vor continua să-și facă efectul.

El a afirmat că veniturile rămase ale Iranului din petrol se vor epuiza probabil odată ce se va consuma cantitatea limitată de petrol care a ocolit restricțiile în timpul unei scurte perioade de încetare a focului.

Editor : M.C

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