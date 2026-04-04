Iranul a executat doi membri ai unui grup de opoziţie interzis de autorități: „Vizau răsturnarea Republicii Islamice”

Autorităţile iraniene au executat sâmbătă doi bărbaţi condamnaţi pentru apartenenţă la un grup de opoziţie interzis şi implicare în activităţi destabilizatoare care vizau răsturnarea guvernului, a anunţat sistemul judiciar, informează AFP şi dpa.

Aceste execuţii sunt cele mai recente dintr-o serie care vizează Organizaţia Mujahedinilor Poporului din Iran (MEK), alţi patru membri ai acesteia fiind spânzuraţi săptămâna aceasta.

„Abolhassan Montazer şi Vahid Baniamerian (...) au fost spânzuraţi după proces, iar Curtea Supremă le-a confirmat sentinţele”, a relatat Mizan Online, organ al puterii judiciare.

Aceştia au fost condamnaţi pentru „tentativă de rebeliune cu implicare în multiple acte teroriste, apartenenţa la gruparea MEK şi acte de sabotaj care vizau răsturnarea Republicii Islamice”, potrivit sursei, care nu a specificat data arestării lor.

Organizaţia Mujahedinilor Poporului, care a sprijinit Revoluţia Islamică din 1979 înainte de a o rupe cu conducerea iraniană în anii 1980, este desemnată drept organizaţie teroristă de Teheran, notează sursele citate de Agerpres.

Iranul ocupă locul al doilea în lume ca număr de execuţii după China, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, între care Amnesty International.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat de o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului pe 28 februarie, mai multe persoane au fost executate.

Joi, un bărbat condamnat pentru desfăşurarea de operaţiuni în numele Israelului şi al Statelor Unite în timpul protestelor care au zguduit ţara în decembrie şi ianuarie a fost spânzurat.

Potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, cel puţin 160 de execuţii au avut loc în Iran în acest an, relatează dpa.

