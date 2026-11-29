În primele zile ale războiului cu Iranul, Elon Musk a fost furios când a aflat că atât Teheranul, cât și Pentagonul foloseau fără autorizație serviciul său de internet prin satelit. Era prima săptămână din martie, iar Statele Unite și Israelul începuseră să bombardeze Iranul. Ca represalii, Teheranul lansa salve de rachete balistice și drone asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, scrie The Washington Post.

La începutul acelei săptămâni, Musk a aflat despre două utilizări neautorizate ale serviciului său de internet prin satelit. Iranul, a concluzionat echipa sa, exploata Starlink pentru a-și desfășura campania militară împotriva forțelor americane, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile interne ale companiei.

Magnatul miliardar a aflat, de asemenea, că armata SUA folosea drone unidirecționale pe versiunea militarizată a Starlink, numită Starshield - dar folosea un plan tarifar mai ieftin, care trebuia să fie destinat exclusiv operațiunilor terestre, a spus una dintre surse. Ambele persoane au vorbit sub condiția anonimatului, de teama represaliilor din partea lui Musk.

Utilizarea de către Iran a rețelei Starlink pentru a-și susține operațiunile militare, fapt care nu a fost relatat anterior, a fost confirmată pentru The Washington Post de patru persoane familiarizate cu operațiunile respective, care, la fel ca și alții intervievați.

Furia lui Musk

Nici furia lui Musk față de această exploatare, nici frustrarea sa legată de utilizarea de către armata SUA a versiunii terestre a Starshield pentru operațiuni cu drone nu au fost relatate anterior.

Vestea despre Iran l-a înfuriat și mai mult pe Musk, deoarece cu mai puțin de două luni în urmă, el luase măsuri pentru a împiedica un alt adversar al SUA să folosească Starlink pentru a duce război, au declarat cele două persoane familiarizate cu discuțiile interne ale companiei.

În ianuarie, armata ucraineană i-a cerut lui Musk ca firma sa SpaceX, compania-mamă a Starlink și Starshield, să restricționeze utilizarea terminalelor de comunicații după ce Ucraina a obținut imagini video și resturile fizice ale unei drone rusești Italmas de lungă distanță, înarmată și echipată cu un terminal Starlink pe aripă, a declarat un fost oficial ucrainean familiarizat cu acele discuții.

Până la sfârșitul acelei săptămâni, cel puțin doi directori fuseseră concediați din cauza incidentelor de utilizare abuzivă a serviciului, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile interne.

Rețeaua lui Musk a devenit un instrument esențial al războiului modern

Aceste dezvăluiri aruncă o nouă lumină asupra modului în care rețeaua globală a lui Musk de dispozitive mobile de comunicații prin satelit a devenit un instrument esențial al războiului modern.

Guvernul SUA a facilitat accesul aliaților la Starlink și Starshield, inclusiv al armatei ucrainene și al disidenților din Iran. Însă adversarii SUA au găsit, de asemenea, modalități de a utiliza Starlink în moduri pe care Musk nu le poate controla, chiar dacă acesta a luat măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă.

„Totul se reduce la cine deține controlul asupra unui activ militar semnificativ: SUA sau o persoană fizică?”, a declarat Steven Feldstein, cercetător principal și director al Programului pentru Democrație, Conflict și Guvernanță din cadrul Fundației Carnegie pentru Pace Internațională.

Actorii rău intenționați „au reușit să profite de această tehnologie și să o utilizeze în moduri care afectează în mod specific securitatea națională a SUA”, a adăugat el.

Limitarea Starlink

În ultimul an, Musk a întreprins mai multe acțiuni pentru a limita utilizarea neautorizată a dispozitivelor Starlink, care asigură conectivitate mobilă la internet printr-o constelație de mii de sateliți aflați pe orbită joasă.

Starlink este accesibil în peste 160 de țări prin intermediul unui program global care include sute de distribuitori terți autorizați, care trebuie verificați înainte de a fi acceptați în program.

În ianuarie, ca răspuns la solicitările Ucrainei, SpaceX a întrerupt comunicațiile către terminalele Starlink care se deplasau cu o viteză mai mare de 70 de kilometri pe oră pe teritoriul Ucrainei. Compania a colaborat cu armata ucraineană pentru a crea o „listă albă” a antenelor parabolice aprobate, scutite de limitele de viteză.

Aceste limite însemnau că „sistemul civil Starlink nu putea fi utilizat din punct de vedere tehnic pentru operațiunile cu drone ruse”, deoarece armele Rusiei trebuie să zboare mai repede decât atât pentru a rămâne în aer, a declarat Serhil Sternenko, care l-a consiliat pe Mihailo Fedorov, ministrul Apărării al Ucrainei la acea vreme.

Atacul asupra bazei militare din Port Shuaiba

Pe 1 martie, un atac cu drone iraniene a lovit o bază militară americană din Port Shuaiba, Kuweit, ucigând șase militari americani. În câteva ore, SpaceX a impus cerințe de verificare a identității pentru aeronavele care zboară cu o viteză mai mare de 100 mph, potrivit piloților care zboară cu avioane de aviație generală sau private, precum și conform notificărilor trimise prin e-mail clienților.

„Toată lumea era supărată pentru că Starlink a mărit de patru ori prețul pentru o antenă și ne-a obligat să ne înregistrăm și să trecem prin procedurile de verificare a identității”, a declarat un pilot privat din zona Charlotte care a primit e-mailul la ora 7 dimineața, pe 2 martie.

Pilotul a spus că a putut folosi din nou terminalul abia după ce i-a furnizat companiei Starlink numărul pașaportului, numărul permisului de conducere și numărul de coadă al aeronavei, precum și codul transponderului și aeroportul unde este înregistrat avionul său. Taxa lunară, care era odată de 60 de dolari, a sărit la 200 de dolari.

Tertipul Pentagonului

La începutul lunii martie, Musk s-a arătat, de asemenea, nemulțumit de faptul că armata SUA folosea serviciul său de sateliți în cadrul dronelor sale din cadrul sistemului „Low-cost Uncrewed Combat Attack System” (LUCAS). Pentagonul plătea un abonament Starshield pentru utilizare terestră, dar nu și pentru cel aerian, care costa de cinci ori mai mult.

Pe 1 martie, Musk a răspuns la o postare de pe platforma sa de socializare, X, referitoare la afirmațiile Rusiei că armata SUA folosea Starlink pe dronele LUCAS, spunând că acest lucru constituie o „încălcare a termenilor și condițiilor comerciale ale serviciului Starlink, care interzic utilizarea terminalului pentru sisteme de armament. Această regulă se aplică tuturor utilizatorilor, iar accesul este blocat imediat ce se constată încălcarea”.

Comandamentul Central al SUA, care supraveghează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, a refuzat să răspundă la întrebări detaliate despre incidentul Starshield și despre orice utilizare a serviciului Starlink de către Iran, inclusiv posibila utilizare abuzivă în cadrul atacului de la Port Shuaiba.

Pentagonul nu a făcut publice concluziile anchetei sale privind atacul.

O informare clasificată privind războiul, furnizată secretarului Apărării Pete Hegseth în această vară, a descris pe scurt utilizarea de către Iran a tehnologiei pentru a permite comandarea și controlul forțelor și pentru a supraveghea operațiunile cu drone de atac unidirecționale, printre alte aspecte, a declarat pentru The Post o persoană familiarizată cu relatarea.

Starlink părea să fie un mod alternativ de comunicare pentru Teheran, pe măsură ce forțele americane se concentrau pe neutralizarea „sistemelor tradiționale de comunicații”, a spus persoana respectivă. Raportul a fost întocmit de Comandamentul Central, a precizat sursa.

Solicitată să comenteze, purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Kingsley Wilson, a declarat pentru The Post: „Nu avem cunoștință de existența unui raport al Comandamentului Central adresat biroului secretarului Apărării referitor la acest subiect.”

Ea a refuzat să comenteze dacă Iranul folosea, în general, Starlink în operațiunile sale militare - inclusiv în atacul de la Port Shuaiba - sau cu privire la problema tarifelor Starshield.

Creșteri de preț

Musk și-a exprimat pe X conștientizarea provocărilor legate de accesul neautorizat la Starlink. Când Fedorov și-a exprimat recunoștința la sfârșitul lunii ianuarie pentru faptul că SpaceX a răspuns „în câteva ore” la „rapoartele conform cărora drone rusești echipate cu conectivitate Starlink operau deasupra orașelor ucrainene”, Musk a răspuns: „Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au dat roade. Anunțați-ne dacă mai este nevoie de ceva.”

În luna mai, conflictul dintre SpaceX și armata SUA privind prețurile Starshield a ieșit la iveală atunci când Musk a acuzat Pentagonul pe X că „utilizează în mod necorespunzător sistemul civil Starlink în scopuri militare”, după ce Reuters a relatat că compania solicitase o creștere semnificativă a prețului - de la 5.000 la 25.000 de dolari pentru un abonament lunar - pentru modernizarea Starshield în vederea ghidării dronelor LUCAS.

Una dintre persoanele familiarizate cu majorarea prețurilor a declarat că anumiți membri ai personalului militar s-au simțit „ținuți ostatici” de SpaceX în timpul negocierilor.

Măsuri de combatere a pieței gri

În săptămânile care au urmat atacului de la Port Shuaiba din 1 martie, Musk și SpaceX au impus restricții suplimentare asupra rețelei de vânzări a Starlink pentru a încerca să împiedice ca terminalele să ajungă în mâini nedorite.

Au impus noi cerințe revânzătorilor, aceștia trebuind să dovedească că cunosc identitatea fiecărui client care cumpără un terminal și îi activează serviciul.

De asemenea, SpaceX a suspendat Programul de revânzare indirectă, care permitea revânzătorilor autorizați să distribuie terminale către sub-revânzători, care puteau vinde și activa serviciul satelitar Starlink.

„Abordarea actuală a creat un risc de neconformitate și a redus vizibilitatea asupra clienților finali”, a declarat Starlink într-o pagină de asistență de pe site-ul său, publicată în aprilie, după apariția noilor cerințe.

Înainte de aceste modificări, în general, un client avea nevoie doar de un card de credit pentru a se abona la serviciu, au afirmat doi directori din industria comunicațiilor prin satelit.

„Se putea activa serviciul într-o țară și utiliza în alta, așa cum era o practică obișnuită în rândul disidenților iranieni, care se puteau abona din străinătate și puteau introduce terminalul ilegal peste graniță”, a spus unul dintre directorii din industrie, adăugând că activarea serviciului nu necesita „verificări stricte de tipul «cunoaște-ți clientul»”.

Rusia a introdus ilegal și a instalat terminale Starlink pe câmpul de luptă din Ucraina pentru comunicații la linia frontului și sisteme de armament, în ciuda eforturilor depuse de SpaceX și Pentagon pentru a restricționa utilizarea sistemului de către Moscova, a relatat anterior The Post.

Această dinamică s-a schimbat în februarie, când oficialii ucraineni din domeniul apărării au colectat detaliile de înregistrare ale terminalelor Starlink cu utilizare autorizată în țară, așa-numita listă albă, și le-au furnizat companiei SpaceX. Terminalele care nu figurau pe listă au fost private de acces.

Centrul ucrainean pentru Securitate și Cooperare, o organizație analitică independentă pro-Ucraina, a declarat pentru The Post că Rusia „încearcă în continuare să obțină acces la terminalele de comunicații înregistrate în Ucraina prin recrutarea cetățenilor ucraineni” care dețin conturi Starlink.

SpaceX dispune de capacitatea tehnică de a limita utilizarea terminalelor sale, fie prin limitări de viteză, fie prin restricții geografice. De exemplu, în octombrie, Musk a restricționat brusc accesul Ucrainei la Starlink, punând în pericol capacitatea Kievului de a respinge atacurile rusești și provocând un val de proteste la nivel mondial.

Echilibrul între acces și risc în Iran

În ianuarie, Starlink a pus la dispoziție conectivitate gratuită pentru orice persoană din Iran care deținea un terminal, după ce guvernul a impus o blocare a comunicațiilor în țară, în contextul unei represiuni violente împotriva locuitorilor care protestau împotriva regimului, potrivit New York Times.

Analiștii spun că SpaceX ar putea, dacă ar dori, să dezactiveze orice terminal pe care îl detectează în Iran, dar că probabil nu face acest lucru deoarece antenele sale parabolice sunt folosite de disidenți și de iranieni obișnuiți care încearcă să ocolească controalele stricte asupra internetului.

„Internetul și rețelele sociale sunt singura modalitate prin care iranienii pot exprima ceea ce se întâmplă în țară”, a declarat Holly Dagres, cercetătoare principală la think tank-ul Washington Institute.

„Din câte înțeleg, administrația Trump nu dorește să întrerupă această conectivitate tocmai din acest motiv”, a adăugat Dagres. „Acele informații din surse deschise provenite de pe rețelele sociale și din canalele aplicațiilor de mesagerie sunt importante pentru a înțelege ce se întâmplă pe teren, deoarece nu există o ambasadă a SUA la Teheran, iar jurnaliștii nu pot transmite liber știri din interiorul țării.”

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la situația actuală a serviciului Starlink în Iran.

Două persoane familiarizate cu serviciul Starlink au afirmat că, odată ce terminalele ajung în spațiul public, este aproape imposibil pentru companie să elimine riscul ca acestea să cadă în mâinile adversarilor sau să fie folosite împotriva forțelor americane.

„Dilema cu care se confruntă este fie să oprească complet serviciul în toată țara, ceea ce înseamnă că nici măcar disidenții nu îl vor putea folosi”, a spus un director din industria sateliților, „fie să mențină serviciul activ în țară, ceea ce înseamnă că Garda Revoluționară Islamică Iraniană îl poate folosi potențial în sistemele sale de armament.”

Un al doilea director din industrie a fost de acord. „Dacă ești SUA și vrei să ajuți disidenții, ai nevoie ca serviciul să fie activat în Iran”, a spus acest director. „Așadar, inevitabil, dacă autoritățile iraniene confiscă un terminal, îl pot folosi.”

Spre deosebire de Ucraina, nu există nicio posibilitate viabilă de a certifica sau de a include pe „lista albă” terminalele individuale din Iran, au afirmat directorii.

Lista albă din Ucraina este „cu adevărat ingenioasă”, a spus primul director din industrie, menționând că este singura țară cu acest sistem care utilizează identificatori unici. „Dar, în cazul Iranului, nu există nicio autoritate «de încredere» în care SpaceX să poată avea încredere pentru a gestiona o listă albă. Aceasta este adevărata problemă. În cine ai încredere?”

De zeci de ani, Iranul operează o rețea extinsă de contrabandă pentru a eluda sancțiunile SUA și ale altor țări occidentale, precum și controalele la export. „Adesea există o companie paravan într-o țară terță neutră, care părea legitimă, dar care se ocupa de achiziții pentru cei răi”, a spus Cari Stinebower, un fost avocat al Departamentului Trezoreriei care se ocupă de aplicarea sancțiunilor. „Iranienii sunt foarte pricepuți la asta.”

Organizația de securitate militară a Iranului, Garda Revoluționară Islamică, și forța sa de elită, Forța Quds, au companii-paravan în America de Sud, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Europa, „așa că sistemul lor de achiziții ar fi putut foarte ușor să păcălească un exportator legitim din SUA”, a spus Stinebower, acum partener la firma de avocatură Steptoe.

„Este pur și simplu foarte greu să controlezi asta”, a spus ea.

Editor : M.C