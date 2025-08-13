Live TV

Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone Shahed, în timp ce Teheranul nu s-a ales cu nimic

Data publicării:
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
Tot mai mulți iranieni au început să critice parteneriatul dintre Rusia și Iran, argumentând că țara lor nu se alege cu aproape nimic în schimbul sprijinului militar oferit de Teheran. În poză: fabrica de drone Alabuga din Rusia. Foto: Profimedia Images

O dispută s-a aprins între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul de 1,75 de miliarde de dolari semnat cu Moscova în 2023 pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești. Înțelegerea ar fi trebuit să facă parte dintr-un parteneriat militar mai extins între cele două țări, dar Rusia nu a susținut Iranul așa cum și-ar fi dorit regimul de la Teheran, în special în timpul atacurilor lansate de Israel.

De la semnarea acordului și până în prezent, Rusia a modificat semnificativ dronele Shahed, schimbând motorul, muniția și chiar și culoarea dronelor. Acum, 90% din procesul de producție a versiunii rusești (Geran-2) a dronelor iraniene Shahed are loc în Rusia, iar participarea Teheranului este una foarte limitată.

În același timp, tot mai mulți iranieni au început să critice parteneriatul dintre Rusia și Iran, argumentând că țara lor nu se alege cu aproape nimic în schimbul sprijinului militar oferit de Teheran, potrivit Forbes.

„De la promisiunile neîndeplinite ale Rusiei de a livra sisteme de apărare precum S-400 și avioane de luptă Su-35 și până la amânarea repetată a cooperării militare, toate acestea sugerează faptul că parteneriatul nu se bazează pe încredere reciprocă, ci pe interese oportuniste și pe termen scurt”, a scris într-un editorial din luna august cotidianul reformist iranian Shargh.

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Numărul atacurilor cu drone rusești a crescut dramatic anul acesta. Pe data de 9 iulie, Rusia a lansat 728 de drone asupra Ucrainei, precum și mai multe rachete Iskander și Kinjal. Foto: Profimedia Images

Rusia a lansat 6.129 de atacuri cu drone Shahed în luna iulie, cu aproape 1.000 mai multe decât în iunie. Într-o singură zi din luna iulie, Rusia a atacat Ucraina cu 728 de drone și se pregătește să dezvolte capacitatea de a ataca orașele ucrainene cu 2.000 de drone în același timp.

Rusia poate susține astfel de valuri uriașe de drone lansate asupra Ucrainei datorită celei mai mari fabrici de drone de care dispune – Alabuga, aflată la 1.000 de kilometri la est de Moscova.

Modelele rusești sunt mai performante și mai ieftine decât cele iraniene, costul unei singure drone Shahed fiind redus de la 200.000 de dolari la doar 70.000, potrivit unei surse din serviciile de informații ucrainene.

Mai mult, există semne că Rusia i-a oferit Coreei de Nord abilitatea de a produce drone Shahed în fabricile nord-coreene, în schimbul sprijinului militar oferit de Phenian în războiul Rusiei contra Ucrainei.

În timp ce Coreea de Nord a primit deja sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 și va primi și avioane militare MiG-29 și Su-27, Iranul încă nu a primit niciunul din cele 50 de avioane Su-35 pe care le-a comandat și plătit în 2021, potrivit jurnalistului iranian Saeed Azimi.

Editor : Raul Nețoiu

