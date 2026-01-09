Live TV

Iranul a început „vânătoarea teroriștilor” care participă la proteste: „Angajaţi de SUA şi de regimul sionist"

Data publicării:
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Ayatollahul iranian Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Serviciul iranian de informaţii a cerut populaţiei să denunţe persoanele care încearcă să provoace revoltă, precum şi pe "teroriştii" cu legături cu SUA şi Israel, în contextul în care autorităţile încearcă să reprime protestele care au zguduit ţara în ultimele zile.

Iranienilor li se cere să-i raporteze pe "distrugătorii şi teroriştii angajaţi de SUA şi de regimul sionist", a precizat agenţia într-un comunicat difuzat vineri de postul de radio de stat, relatează vineri dpa, potrivit Agerpres.

Autorităţile iraniene au acuzat în mod repetat SUA şi Israelul pentru tulburările civile, acuzându-şi vechii duşmani că vor să forţeze o schimbare de regim.

Iranul a fost zguduit joi de cele mai mari demonstraţii împotriva aparatului de stat al Republicii Islamice de la izbucnirea actualului val de proteste la sfârşitul anului trecut, declanşat de un şoc al cursului de schimb.

Într-un răspuns la protestele de joi seară, autorităţile au suspendat accesul la internet şi există informaţii că mulţi oameni au fost ucişi după ce forţele de securitate au deschis focul asupra demonstranţilor, notează dpa.

