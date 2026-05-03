Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe

Ministrul de externe al Iranului a informat ţările europene cu privire la poziţia Teheranului în cadrul negocierilor de pace.

Abbas Araghchi i-a informat atât pe omologul său francez, cât şi pe cel italian „despre poziţiile şi iniţiativele Republicii Islamice Iran de a pune capăt războiului impus”, conform unui comunicat iranian, preluat de Reuters, scrie News.ro.

Araghchi a folosit conversaţia cu italianul Antonio Tajani pentru a-şi exprima furia faţă de ceea ce a numit abordarea „neconstructivă” a ţărilor europene în ceea ce priveşte programul nuclear al Iranului. El a susţinut că acesta este „absolut paşnic”.

Antonio Tajani a dezvăluit pe reţelele de socializare că i-a spus lui Araghchi că un Iran dotat cu arme nucleare reprezintă „o linie roşie” pentru Italia.

Negocierile de pace sunt blocate din cauza stocului de uraniu îmbogăţit al Iranului peste nivelul necesar pentru producerea de energie, pe care SUA doresc ca acesta să îl abandoneze.

