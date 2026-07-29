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Iranul a luat în calcul să atace unul dintre porturile ucrainene drept răzbunare pentru distrugerea navei din Marea Caspică

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rachete iraniene
Foto: Profimedia
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Iranul a luat în considerare posibilitatea de a lansa un atac asupra unuia dintre porturile maritime ale Ucrainei, ca răspuns la atacul asupra navei sale din Marea Caspică, au declarat pentru The New York Times (NYT) surse iraniene și occidentale bine informate.

Potrivit acestora, Teheranul ar fi putut folosi o rachetă balistică cu o încărcătură explozivă de dimensiuni reduse, întrucât se presupunea că lovitura va fi „simbolică și va provoca pagube minore”. Autoritățile iraniene sperau că, după aceea, conflictul se va încheia, dar oficialii occidentali au avertizat asupra unei reacții imprevizibile din partea Ucrainei, precum și asupra riscului unui război de mai mare amploare. În final, contactele diplomatice au permis reducerea tensiunilor și convingerea Iranului să renunțe la planul inițial, au menționat sursele citate de NYT.

În acest context, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a purtat o conversație telefonică cu ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiga, cu privire la atacul asupra navei iraniene. Potrivit lui Araghchi, Sibiga l-a asigurat că atacul a fost neintenționat, iar Kievul nu urmărește o escaladare a conflictului. „Nici Iranul nu urmărește o escaladare, dar a dat de înțeles clar că orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Este necesară despăgubirea pentru pagubele suferite”, a scris Aragchi pe rețeaua de socializare X. La rândul său, Sibiga a menționat că, în cadrul discuției cu ministrul iranian, a făcut apel la „abținerea de la orice măsuri de escaladare” și a declarat că Ucraina „nu a urmărit niciodată scopul de a ataca nave civile”.

Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică pe 25 iulie. În urma atacului, o persoană a murit, iar o alta a fost rănită. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei, exprimându-și protestul față de politica „nerezonabilă și ostilă” a Kievului. Aragchi a calificat atacul ucrainean drept o încălcare a Cartei ONU și a afirmat că acesta are ca scop implicarea Europei în războiul dintre Iran și SUA. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghai, a subliniat că Ucraina și țările care o susțin trebuie să-și asume responsabilitatea pentru atac și că acțiunile Kievului nu vor rămâne fără răspuns.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Forțele Armate ale Ucrainei au lovit în Marea Caspică nave utilizate pentru transportul de mărfuri militare din Iran către Rusia. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a menționat numele acestora — Port Olya 2 și Begey —, precizând că se află sub sancțiuni internaționale, însă ulterior a editat postarea.

Editor : A.R.

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