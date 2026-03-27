Iranul a mobilizat peste un milion de oameni pentru eventualitatea în care Trump ordonă o invazie terestră

În Iran, peste un milion de oameni au fost mobilizați în cazul unei invazii terestre a SUA, a informat agenția Tasnim, apropiată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit sursei citate, în rândul forțelor terestre iraniene crește dorința de a le face americanilor „un iad istoric” pe teritoriul țării. În același timp, potrivit agenției, autoritățile primesc un aflux masiv de cereri din partea tinerilor iranieni care doresc să se alăture miliției paramilitare „Basij”, IRGC și armatei. „SUA doresc să deschidă Strâmtoarea Ormuz. <…> Suntem pregătiți atât pentru punerea în aplicare a «strategiei lor sinucigașe», cât și pentru ca strâmtoarea să rămână închisă”, a declarat o sursă militară pentru Tasnim.

SUA au planificat deja o operațiune terestră în Iran și ar putea să o înceapă «în curând», au declarat surse din Congres pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Interlocutorii Axios din rândul oficialilor americani au menționat, de asemenea, că Pentagonul se pregătește să dea o lovitură finală „devastatoare” Iranului, care va include utilizarea trupelor terestre și o campanie de bombardament la scară largă.

Potrivit acestora, președintelui SUA, Donald Trump, i-au fost prezentate posibile variante de operațiuni terestre, inclusiv invadarea insulei Khark, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale Republicii Islamice, precum și capturarea insulelor Larak și Abu Musa, situate lângă intrarea în Strâmtoarea Ormuz.

În ciuda planurilor de escaladare militară, potrivit WSJ, Trump le-a comunicat consilierilor săi că dorește să evite un război de lungă durată cu Iranul și speră să pună capăt conflictului în următoarele săptămâni. În public, șeful Casei Albe a declarat că a decis să amâne atacurile asupra sectorului energetic iranian până pe 6 aprilie, pentru a permite desfășurarea negocierilor, care avansează „foarte bine”.

Anterior, The New York Times (NYT) a scris că SUA au transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte. Acesta include cerința de a deschide Strâmtoarea Ormuz pentru libera navigație, limitarea programului de rachete al Iranului la necesitățile de autoapărare, încetarea finanțării forțelor proxy ale Teheranului în Orientul Mijlociu, demontarea instalațiilor nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo, precum și predarea către AIEA a aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%.

În schimb, SUA sunt gata să ridice sancțiunile nucleare, să ofere asistență în dezvoltarea energiei nucleare civile la centrala de la Bushehr și să anuleze mecanismul de restabilire automată a sancțiunilor ONU împotriva Iranului.

