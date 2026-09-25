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Iranul a prezentat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ce condiții pune Teheranul

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Iranul a prezentat Statelor Unite un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz, a anunţat ministrul de externe Abbas Araghchi în marja sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU, transmite vineri dpa.

„Le-am prezentat SUA, prin intermediari, un plan ce prevede că, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă de la finalul celei de-a şaptea zi şi discuţiile vor fi reluate”, a spus Araghchi.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru postul de televiziune CNN că partea americană are „discuţii pozitive şi constructive (cu Iranul) prin mediatori”, informează Agerpres.

Aceste discuţii între reprezentanţii Washingtonului şi cei ai Teheranului sunt primele de acest fel desfăşurate în ultimele luni.

Media de stat iraniene au relatat că ministrul Abbas Araghchi a transmis care sunt condiţiile Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, printre care ridicarea imediată a blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor iraniene, eliberarea tuturor activelor iraniene îngheţate şi încheierea războiului pe toate fronturile.

Controlul asupra strâmtorii Ormuz, o rută esenţială pentru transportul mondial de petrol şi gaz, rămâne unul dintre principalele motive ale disputei între SUA şi Iran.

Editor : Sebastian Eduard

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