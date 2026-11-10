Iranul a prezentat marți, 10 noiembrie, o nouă bază militară subterană, denumită „oraș al rachetelor”, în care sunt depozitate rachete balistice, rachete de croazieră și sisteme de lansare. Dezvăluirea instalației militare are loc pe fondul tensiunilor cu Statele Unite și Israelul, iar conducerea armatei iraniene avertizează că dispune de capacități militare care ar putea surprinde adversarii într-un eventual nou conflict.

Noua instalație aparține Forței Aerospațiale a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), una dintre cele mai importante structuri militare ale Iranului, scrie Yahoo News.

Potrivit imaginilor difuzate de agențiile de presă iraniene, complexul cuprinde tuneluri subterane în care sunt amplasate diferite tipuri de rachete și lansatoare. Autoritățile nu au precizat locația exactă a instalației și nici capacitatea acesteia.

La prezentare au participat generalul-maior Ali Abdollahi, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, și generalul de brigadă Seyed Majid Mousavi, comandantul Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției.

Oficialii au inspectat instalațiile și au evaluat capacitatea operațională a unităților responsabile de utilizarea rachetelor.

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Iranul susține că poate continua producția de rachete chiar și sub bombardamente

Prezentarea bazei subterane a fost anunțată încă din 7 noiembrie de purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, generalul Hossein Mohebbi.

Acesta a susținut că Iranul și-a transferat rapid o parte dintre liniile de producție a rachetelor și dronelor din instalațiile de la suprafață în complexe subterane, pentru a le proteja împotriva atacurilor aeriene.

Potrivit oficialului iranian, Teheranul nu se mai limitează la construirea unor depozite subterane pentru armament, ci dezvoltă și facilități de producție amplasate la mare adâncime.

Mohebbi a afirmat că infrastructura industrială și capacitățile tehnice ale Iranului ar permite continuarea fabricării armamentului chiar și în condițiile unor bombardamente intense.

Afirmațiile autorităților iraniene privind amploarea infrastructurii și capacitatea acesteia de a rezista atacurilor nu au putut fi verificate independent.

Avertismentul armatei iraniene: adversarii vor avea parte de surprize

În timpul vizitei, generalul Ali Abdollahi a transmis un avertisment Statelor Unite și Israelului, afirmând că noile capacități militare ale Iranului ar putea avea un impact neașteptat pe câmpul de luptă.

„Surprizele din următorul război vor fi dezvăluite una după alta”, a declarat comandantul iranian, potrivit televiziunii de stat Press TV.

Abdollahi a susținut că forțele iraniene au demonstrat deja că pot rezista unor operațiuni militare desfășurate cu armament american avansat.

Potrivit acestuia, capacitatea de rezistență a Iranului nu depinde exclusiv de tehnologia militară, ci și de determinarea personalului implicat în apărarea țării.

O demonstrație de forță pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

Dezvăluirea noului complex subteran are loc într-un moment în care Iranul încearcă să demonstreze că își poate menține capacitățile militare după confruntările cu Statele Unite și Israelul.

Construirea unor asemenea instalații reprezintă o componentă importantă a strategiei militare iraniene. Amplasarea rachetelor, lansatoarelor și unităților de producție în subteran urmărește reducerea vulnerabilității acestora în fața atacurilor aeriene.

În paralel, Teheranul continuă să investească în infrastructura necesară producerii și utilizării rachetelor balistice și de croazieră.

Anunțul vine și în contextul unor declarații ale președintelui american Donald Trump privind perspectivele unui acord cu Iranul, în timp ce autoritățile de la Teheran insistă că programul lor de rachete rămâne operațional.

Prin prezentarea noului „oraș al rachetelor”, conducerea iraniană încearcă să transmită că dispune în continuare de mijloacele necesare pentru a răspunde unei eventuale noi operațiuni militare americane sau israeliene.

Editor : Sebastian Eduard