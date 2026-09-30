Iranul a primit răspunsul SUA pentru un plan pe şapte zile. Ce nemulțumește Teheranul

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a primit marţi, prin intermediul mediatorilor qatarezi, un răspuns din partea Statelor Unite cu privire la un plan pe şapte zile menit să construiască o stare de încredere între Washington şi Teheran. Principalul punct de divergenţă nu îl constituie planul în sine, ci ordinea etapelor acestuia, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial care nu este iranian, dar care a fost informat despre discuţiile indirecte desfăşurate de Iran şi SUA prin intermediul Qatarului.

Răspunsul primit din partea SUA urmează să fie discutat miercuri la Teheran, a spus oficialul citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Iranul a propus săptămâna trecută Statelor Unite un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile şi de reluare a negocierilor asupra programului nuclear iranian, în schimbul ridicării de către SUA a blocadei navale impuse porturilor iraniene, suspendării sancţiunilor asupra petrolului iranian şi restabilirii armistiţiului.

Propunerea fost însă respinsă de preşedintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz, prin urmare nu poate pune condiţii pentru redeschiderea acesteia.

Ministrul iranian de externe a anunţat luni seară că Iranul aşteaptă un răspuns din partea SUA în urma unor noi discuţii indirecte desfăşurate prin intermediul mediatorilor qatarezi la New York pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu şi care să permită mai întâi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce propunerea iraniană anterioară a fost respinsă de Trump. Răspunsul Washingtonului a venit între timp şi a fost transmis de Qatar către ministrul Abbas Araghchi.

Neînțelegerile nu dispar

Documentul în discuţie face referire la o perioadă de şapte zile cu acţiuni menite să construiască o anumită încredere între SUA şi Iran, cu scopul de a înlesni convenirea de către aceste două ţări aflate în război a unei versiuni extinse a memorandumului de înţelegere semnat în iunie, inclusiv măsuri concrete privind programul nuclear al Iranului, a menţionat oficialul citat, fără a oferi alte detalii.

Dar, a precizat acesta, dezacordul din jurul acestui document priveşte mai degrabă ordinea etapelor sale decât componentele planului.

Războiul pe care Statele Unite şi Israelul l-au lansat împotriva Iranului intră în a opta lună şi procesul de soluţionare se află în impas, cu sancţiuni americane intensificate şi atacuri ocazionale ale Teheranului împotriva petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz.

Memorandumul semnat în iunie, între timp eşuat, a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, mai ales sancţiunile impuse Iranului şi dosarul nuclear iranian, acesta din urmă privind în special neutralizarea stocului de uraniu îmbogăţit al Teheranului.

Editor : B.P.