Live TV

Iranul a primit răspunsul SUA pentru un plan pe şapte zile. Ce nemulțumește Teheranul

Data publicării:
steaguri ale sua si iranului
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Neînțelegerile nu dispar

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a primit marţi, prin intermediul mediatorilor qatarezi, un răspuns din partea Statelor Unite cu privire la un plan pe şapte zile menit să construiască o stare de încredere între Washington şi Teheran. Principalul punct de divergenţă nu îl constituie planul în sine, ci ordinea etapelor acestuia, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial care nu este iranian, dar care a fost informat despre discuţiile indirecte desfăşurate de Iran şi SUA prin intermediul Qatarului.

Răspunsul primit din partea SUA urmează să fie discutat miercuri la Teheran, a spus oficialul citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Iranul a propus săptămâna trecută Statelor Unite un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile şi de reluare a negocierilor asupra programului nuclear iranian, în schimbul ridicării de către SUA a blocadei navale impuse porturilor iraniene, suspendării sancţiunilor asupra petrolului iranian şi restabilirii armistiţiului.

Propunerea fost însă respinsă de preşedintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz, prin urmare nu poate pune condiţii pentru redeschiderea acesteia.

Ministrul iranian de externe a anunţat luni seară că Iranul aşteaptă un răspuns din partea SUA în urma unor noi discuţii indirecte desfăşurate prin intermediul mediatorilor qatarezi la New York pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu şi care să permită mai întâi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce propunerea iraniană anterioară a fost respinsă de Trump. Răspunsul Washingtonului a venit între timp şi a fost transmis de Qatar către ministrul Abbas Araghchi.

Neînțelegerile nu dispar

Documentul în discuţie face referire la o perioadă de şapte zile cu acţiuni menite să construiască o anumită încredere între SUA şi Iran, cu scopul de a înlesni convenirea de către aceste două ţări aflate în război a unei versiuni extinse a memorandumului de înţelegere semnat în iunie, inclusiv măsuri concrete privind programul nuclear al Iranului, a menţionat oficialul citat, fără a oferi alte detalii.

Dar, a precizat acesta, dezacordul din jurul acestui document priveşte mai degrabă ordinea etapelor sale decât componentele planului.

Războiul pe care Statele Unite şi Israelul l-au lansat împotriva Iranului intră în a opta lună şi procesul de soluţionare se află în impas, cu sancţiuni americane intensificate şi atacuri ocazionale ale Teheranului împotriva petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz.

Memorandumul semnat în iunie, între timp eşuat, a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, mai ales sancţiunile impuse Iranului şi dosarul nuclear iranian, acesta din urmă privind în special neutralizarea stocului de uraniu îmbogăţit al Teheranului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
3
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
4
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Group of Ukrainian military using a drone to detect enemy positions
5
„Rușii s-au predat în întregime”. Rezultatele operațiunii „Vivaldi”, cea mai mare...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Terrified residents near RAF base evacuated as 'major incident' declared
Atacul asupra bazei militare americane din Anglia, dejucat după ce unul dintre suspecți a sunat chiar el la poliție
silicon brain
Trump anunţă că liderii din industria tehnologică au semnat un acord privind inteligenţa artificială
profimedia-0399404727
„Un președinte fără putere.” Motivul pentru care Trump nu a reușit niciodată să obțină acordul lui Putin pentru un armistițiu
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon
Șeful JPMorgan: „Cred că SUA ar trebui să ofere Europei un stimulent major.” Ce propunere face Jamie Dimon
drapelele sua si cubei
SUA lovesc Cuba cu sancțiuni mai aspre. Pe cine vizează noile restricții
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Începe ședința decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan...
nicusor dan petr pevel
Nicuşor Dan a fost primit la Praga de preşedintele Cehiei, Petr Pavel
Europarlamentarul S&D Victor Negrescu
Calculele PSD pentru o nouă majoritate după votul pentru Guvernul...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
Ultimele știri
Arabia Saudită neagă că ar fi participat la o întâlnire cu Netanyahu în Emiratele Arabe Unite
Reducerea cu 25% a accizei la motorină este valabilă până astăzi. Cu cât s-ar putea scumpi litrul de la 1 octombrie
Crește presiunea pe piața globală a energiei. Rusia a prelungit interdicţia la exportul de motorină până la sfârşitul lunii octombrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Nicușor Stanciu la FCSB sau U Cluj? Comparația cu Vlad Chiricheș și Denis Drăguș
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu...
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Salariul uriaş pe care îl are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Românca a recunoscut câţi bani...
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Densitatea osoasă scăzută, asociată cu declinul cognitiv, potrivit unui studiu recent
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au publicat primele imagini de la cununia civilă. Ținuta influenceriței ar fi...