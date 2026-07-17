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Iranul a publicat un videoclip care sugerează locul în care „poate fi ucis Trump”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Agenţia de ştiri iraniană Fars a distribuit pe reţelele sociale un videoclip în limba engleză cu titlul: „Unde poate fi ucis Trump?”, relatează vineri agenţia dpa, potrivit Agerpres. Înregistrarea arată traseul cel mai vulnerabil pentru președintele american.

Videoclipul a fost postat, printre alte reţele sociale, pe canalul Telegram al agenţiei Fars, considerată apropiată de Gardienii Revoluţiei, şi pe platforma X, deţinută de Elon Musk, dar de pe aceasta din urmă a fost între timp eliminat.

Înregistrarea video pretinde că arată traseul parcurs în Florida de convoiul preşedintelui american Donald Trump către reşedinţa sa de la Mar-a-Lago şi identifică un pod ca o potenţială vulnerabilitate de securitate.

Totuşi, traseul prezentat nu corespunde întocmai cu hărţile publice ale zonei. Mai mult, este cunoscut că traseul folosit de Trump în Florida a fost modificat în ianuarie 2026, după descoperirea unui obiect suspect pe un aeroport.

Publicarea acestui videoclip vine pe fondul apelurilor conducerii iraniene la răzbunare pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei şi a altor responsabili politici şi militari iranieni care au murit în urma bombardamentelor americano-israeliene.

Dar Trump însuşi a admis săptămâna trecută că Iranul ar putea încerca să-l asasineze, adăugând însă că, în eventualitatea în care s-ar întâmpla acest lucru, a ordonat deja Pentagonului să bombardeze Iranul cum nu s-a mai văzut vreodată.

„Sunt numărul unu pe lista Iranului cu cei de ucis”, a spus preşedintele SUA într-un interviu.

„Am lăsat instrucţiuni (Pentagonului): dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.

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