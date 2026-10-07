Live TV

Iranul a trimis Hezbollahului 200 de milioane de dolari după războiul din Liban, în ciuda înăspririi măsurilor de izolare impuse de SUA

Data publicării:
drapel steag hezbollah
Hezbollah. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Plăți către aproximativ 50.000 de familii Mii de teroriști au murit într-un război costisitor

Mișcarea șiită libaneză pro-iraniană Hezbollah a primit 200 de milioane de dolari de la Iran pentru a ajuta populația libaneză strămutată în urma războiului din acest an cu Israelul, au declarat două persoane care au cunoștințe directe despre acest transfer. Acesta reprezintă primul ajutor semnificativ acordat de gruparea pro-iraniană susținătorilor săi, care au suferit cel mai mult în urma conflictului, scrie The Jerusalem Post.

Hezbollah a primit banii luna trecută, în ciuda înăspririi măsurilor economice de izolare impuse de SUA asupra Iranului și a dificultăților tot mai mari de a transmite fonduri către aliatul libanez al Teheranului.

The Jerusalem Post precizează că nu poate verifica dacă fondurile iraniene transferate grupării teroriste vor fi utilizate ca ajutor pentru civilii libanezi afectați de război.

Intermediarii care au transferat banii au perceput un comision de 20%, reflectând riscurile asociate colaborării cu gruparea, au spus aceștia. Unul dintre ei a afirmat că aceasta era de patru ori mai mare decât comisionul obișnuit.

Solicitat să comenteze, un oficial al Hezbollah a declarat că s-a asigurat o sumă și că un plan de distribuire a acesteia va fi anunțat în zilele următoare, fără a oferi detalii cu privire la sursa fondurilor.

Ministerul de Externe iranian, misiunea permanentă a Iranului la Geneva, Departamentul Trezoreriei SUA și guvernul libanez nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Operațiunea Israelului împotriva Hezbollahului în Liban a dezrădăcinat sute de mii de musulmani șiiți după ce gruparea a intrat în războiul regional în sprijinul Iranului pe 2 martie.

Însă persoanele strămutate au primit până acum puțină sau deloc asistență din partea Hezbollahului, o organizație teroristă fondată de Gărzile Revoluționare Iraniene în 1982, care a suferit lovituri grele din partea Israelului în două războaie începând din 2024 și este desemnată drept grupare teroristă de către Washington, scrie The Jerusalem Post.

Plăți către aproximativ 50.000 de familii

Hezbollah ar urma să utilizeze fondurile pentru a plăti o sumă inițială de 3.000 de dolari per familie, iar prioritatea va fi acordată celor ale căror sate au fost distruse sau sunt inaccesibile din cauza ocupației israeliene, au afirmat sursele citate. Numărul acestora se ridică la aproximativ 50.000 de familii, a precizat una dintre surse.

Iranul a menținut sprijinul financiar acordat Hezbollahului pe parcursul anilor de sancțiuni americane paralizante: a transferat 1 miliard de dolari grupării în primele 10 luni ale anului 2025, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA.

Teheranul nu a recunoscut niciodată că finanțează Hezbollah. Politica Iranului de a finanța grupări regionale aliate a stârnit în trecut furia protestatarilor interni împotriva conducătorilor clerici și s-ar putea dovedi deosebit de sensibilă într-o perioadă în care dificultățile din Iran se agravează.

Iranul promisese Hezbollah mai multe fonduri după ce Teheranul a semnat în iunie un acord provizoriu cu Washingtonul care permitea Iranului să-și vândă petrolul, a raportat Reuters la momentul respectiv. Acordul respectiv s-a prăbușit în iulie.

De atunci, Washingtonul a intensificat presiunea economică asupra Iranului, înăsprind sancțiunile și impunând un blocaj naval pentru a bloca exporturile de petrol iranian.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat într-un discurs luna trecută că gruparea va contribui în curând la un proiect menit să ofere adăpost miilor de persoane strămutate de război, folosind „resursele disponibile și donațiile”, fără a oferi detalii.

Capacitatea Hezbollah de a finanța serviciile locale și de a oferi ajutor post-conflict a contribuit la consolidarea sprijinului de care s-a bucurat în trecut. În urma războiului cu Israelul din 2006, gruparea a distribuit imediat sume mari de bani celor afectați și a acționat rapid pentru a ajuta la reconstrucția suburbiilor sudice ale Beirutului, un bastion al său.

De data aceasta, însă, nu s-au observat semne de reconstrucție. Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat luna trecută că costurile totale de reconstrucție generate de cele două războaie de după 2024 ar putea depăși 27 de miliarde de dolari.

Mii de teroriști au murit într-un război costisitor

Cele două surse nu au oferit detalii despre modul în care banii au ajuns în Liban.

Una dintre ele a afirmat că era din ce în ce mai dificil pentru Hezbollah să transfere fonduri prin intermediul companiilor financiare care procesau odinioară astfel de transferuri. Astfel de firme cu sediul în Irak și Dubai nu mai reprezentau o opțiune, iar acum se aflau sub presiune și în Turcia, a spus această sursă.

Dușmanii Hezbollahului considerau că banii erau în prezent „oxigenul” grupării, a adăugat sursa. În ciuda dificultăților de a-și asigura finanțarea, gruparea nu a încetat să-și plătească luptătorii și membrii familiilor celor uciși în luptă, a spus această sursă.

În Liban, războiul a impus un preț greu comunității musulmane șiite, din care Hezbollah își trage sprijinul. Israelul a ras de pe fața pământului sate pe o fâșie de teritoriu pe care a ocupat-o în sud, afirmând că își propune să protejeze nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Atacurile israeliene din Liban au ucis peste 4.300 de persoane începând cu 2 martie, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Bilanțul nu precizează câți combatanți se află printre morți. Hezbollah nu a dezvăluit cifre privind victimele sale de război. Reuters a raportat pe 4 mai că câteva mii de teroriști ai Hezbollah au fost uciși în război.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
2
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
3
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tranzactii imobiliare
Finlanda blochează șase tranzacții imobiliare cu cetățeni din Rusia și alte țări. Motivul invocat de autorități
Abdullah Salem Said Darwish. Foto colaj IDF
Zeci de jurnaliști uciși în Gaza erau și combatanți ai Hamas sau ai Jihadului Islamic. Organizațiile presei revizuiesc listele discret
Marco Rubio, secretarul american de Stat, inconjurat de microfoane
SUA promit să nu uite „actul de barbarie” de la 7 octombrie împotriva Israelului, „aliatul” lor
nicusor dan la onu
Mesajul lui Nicuşor Dan, la 3 ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie: Nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie
lego-hamas
Israelul a publicat un videoclip cu figurine Lego cu ocazia comemorării din 7 octombrie: „Terorismul nu este un joc”
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3845
Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
„Trebuia Camera de Comerț să facă întâlnire în Ferentari?” Florin...
Al Nazare la o masa rotinda
Nazare, înainte de următoarea reuniune ECOFIN: „România are interese...
Ultimele știri
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un raport UE arată vulnerabilitățile apărării europene în regiune
Reuters: Numeroși candidați republicani se distanțează de Trump înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie
Pădurea Craiului devine destinaţie ecoturistică. Irineu Darău: Este un exemplu despre cum putem valorifica mai bine ceea ce avem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali: „Vom recupera acea...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998