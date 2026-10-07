Iranul a trimis Hezbollahului 200 de milioane de dolari după războiul din Liban, în ciuda înăspririi măsurilor de izolare impuse de SUA

Mișcarea șiită libaneză pro-iraniană Hezbollah a primit 200 de milioane de dolari de la Iran pentru a ajuta populația libaneză strămutată în urma războiului din acest an cu Israelul, au declarat două persoane care au cunoștințe directe despre acest transfer. Acesta reprezintă primul ajutor semnificativ acordat de gruparea pro-iraniană susținătorilor săi, care au suferit cel mai mult în urma conflictului, scrie The Jerusalem Post.

Hezbollah a primit banii luna trecută, în ciuda înăspririi măsurilor economice de izolare impuse de SUA asupra Iranului și a dificultăților tot mai mari de a transmite fonduri către aliatul libanez al Teheranului.

The Jerusalem Post precizează că nu poate verifica dacă fondurile iraniene transferate grupării teroriste vor fi utilizate ca ajutor pentru civilii libanezi afectați de război.

Intermediarii care au transferat banii au perceput un comision de 20%, reflectând riscurile asociate colaborării cu gruparea, au spus aceștia. Unul dintre ei a afirmat că aceasta era de patru ori mai mare decât comisionul obișnuit.

Solicitat să comenteze, un oficial al Hezbollah a declarat că s-a asigurat o sumă și că un plan de distribuire a acesteia va fi anunțat în zilele următoare, fără a oferi detalii cu privire la sursa fondurilor.

Ministerul de Externe iranian, misiunea permanentă a Iranului la Geneva, Departamentul Trezoreriei SUA și guvernul libanez nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Operațiunea Israelului împotriva Hezbollahului în Liban a dezrădăcinat sute de mii de musulmani șiiți după ce gruparea a intrat în războiul regional în sprijinul Iranului pe 2 martie.

Însă persoanele strămutate au primit până acum puțină sau deloc asistență din partea Hezbollahului, o organizație teroristă fondată de Gărzile Revoluționare Iraniene în 1982, care a suferit lovituri grele din partea Israelului în două războaie începând din 2024 și este desemnată drept grupare teroristă de către Washington, scrie The Jerusalem Post.

Plăți către aproximativ 50.000 de familii

Hezbollah ar urma să utilizeze fondurile pentru a plăti o sumă inițială de 3.000 de dolari per familie, iar prioritatea va fi acordată celor ale căror sate au fost distruse sau sunt inaccesibile din cauza ocupației israeliene, au afirmat sursele citate. Numărul acestora se ridică la aproximativ 50.000 de familii, a precizat una dintre surse.

Iranul a menținut sprijinul financiar acordat Hezbollahului pe parcursul anilor de sancțiuni americane paralizante: a transferat 1 miliard de dolari grupării în primele 10 luni ale anului 2025, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA.

Teheranul nu a recunoscut niciodată că finanțează Hezbollah. Politica Iranului de a finanța grupări regionale aliate a stârnit în trecut furia protestatarilor interni împotriva conducătorilor clerici și s-ar putea dovedi deosebit de sensibilă într-o perioadă în care dificultățile din Iran se agravează.

Iranul promisese Hezbollah mai multe fonduri după ce Teheranul a semnat în iunie un acord provizoriu cu Washingtonul care permitea Iranului să-și vândă petrolul, a raportat Reuters la momentul respectiv. Acordul respectiv s-a prăbușit în iulie.

De atunci, Washingtonul a intensificat presiunea economică asupra Iranului, înăsprind sancțiunile și impunând un blocaj naval pentru a bloca exporturile de petrol iranian.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat într-un discurs luna trecută că gruparea va contribui în curând la un proiect menit să ofere adăpost miilor de persoane strămutate de război, folosind „resursele disponibile și donațiile”, fără a oferi detalii.

Capacitatea Hezbollah de a finanța serviciile locale și de a oferi ajutor post-conflict a contribuit la consolidarea sprijinului de care s-a bucurat în trecut. În urma războiului cu Israelul din 2006, gruparea a distribuit imediat sume mari de bani celor afectați și a acționat rapid pentru a ajuta la reconstrucția suburbiilor sudice ale Beirutului, un bastion al său.

De data aceasta, însă, nu s-au observat semne de reconstrucție. Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat luna trecută că costurile totale de reconstrucție generate de cele două războaie de după 2024 ar putea depăși 27 de miliarde de dolari.

Mii de teroriști au murit într-un război costisitor

Cele două surse nu au oferit detalii despre modul în care banii au ajuns în Liban.

Una dintre ele a afirmat că era din ce în ce mai dificil pentru Hezbollah să transfere fonduri prin intermediul companiilor financiare care procesau odinioară astfel de transferuri. Astfel de firme cu sediul în Irak și Dubai nu mai reprezentau o opțiune, iar acum se aflau sub presiune și în Turcia, a spus această sursă.

Dușmanii Hezbollahului considerau că banii erau în prezent „oxigenul” grupării, a adăugat sursa. În ciuda dificultăților de a-și asigura finanțarea, gruparea nu a încetat să-și plătească luptătorii și membrii familiilor celor uciși în luptă, a spus această sursă.

În Liban, războiul a impus un preț greu comunității musulmane șiite, din care Hezbollah își trage sprijinul. Israelul a ras de pe fața pământului sate pe o fâșie de teritoriu pe care a ocupat-o în sud, afirmând că își propune să protejeze nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Atacurile israeliene din Liban au ucis peste 4.300 de persoane începând cu 2 martie, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Bilanțul nu precizează câți combatanți se află printre morți. Hezbollah nu a dezvăluit cifre privind victimele sale de război. Reuters a raportat pe 4 mai că câteva mii de teroriști ai Hezbollah au fost uciși în război.

Editor : M.C