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Iranul a utilizat imagini din satelit oferite de China pentru a ucide soldați americani în Iordania (WSJ)

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Imagini satelit
Imagini satelit. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia
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Organisme chineze au furnizat Iranului imagini satelitare cu o bază din Iordania înainte şi după un atac care a costat viaţa a trei soldaţi americani în iulie, relatează Wall Street Journal, într-un context de tensiuni între Washington şi Beijing, relatează AFP.

Trei soldaţi au murit pe 17 iulie în lovituri ale rachetelor iraniene asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti, în Iordania, unde sunt staţionate forţe americane.

Responsabili americani citaţi anonim în articolul publicat de Wall Street Journal vineri seară nu au identificat entităţile chineze implicate şi nu sugerează că Beijingul este direct responsabil.

Chestiunea a fost abordată cu responsabili chinezi, care au cerut probe ale transferului acestor imagini satelitare şi nu au recunoscut că companii chineze au fost implicate în furnizarea lor către Teheran.

Subiectul ar putea reveni pe tapet cu prilejul primirii de către preşedintele american Donald Trump la Casa Albă de către preşedintele chinez Xi Jinping pe 24 septembrie.

Donald Trump a avertizat autorităţile chineze împotriva vânzării de arme către Teheran şi, în mai, Washingtonul a sancţionat trei firme de sateliţi cu sediul în China pentru că au facilitat operaţiuni militare iraniene.

China este unul dintre principalii parteneri economici ai Iranului, cumpărând o mare parte din producţia sa petrolieră şi fiind, de asemenea, un susţinător important din punct de vedere diplomatic.

Editor : Sebastian Eduard

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