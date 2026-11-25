Iranul a acuzat miercuri Israelul că încearcă să atragă Statele Unite într-un nou război împotriva Teheranului, după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a susținut că regimul iranian dezvoltă arme chimice, fără a prezenta dovezi în sprijinul acestor afirmații. Acuzațiile vin în contextul în care Iranul a dezmințit și informațiile apărute în presa americană potrivit cărora ar fi plănuit să atace Washingtonul cu o armă chimică, relatează AFP și Agerpres.

„Acest belicos acuză fără rușine Iranul că dezvoltă și ascunde astfel de arme (...) în fabrici de medicamente”, a declarat pe X șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, cu un „scop îndrăzneț: să înșele Statele Unite pentru a le implica într-un nou război purtat în numele său”.

Israelul acuză de ani de zile Iranul că încearcă să obțină arme nucleare, acuzații pe care Teheranul le respinge. Ministrul israelian al apărării în exercițiu, Israel Katz, a acuzat însă marți Iranul că dezvoltă arme chimice, fără a avea „încă capacitatea de a le folosi pentru a ataca Israelul”.

„Nu trebuie să lăsăm Iranul să se înarmeze cu astfel de arme, nu trebuie să permitem ca acest proiect să avanseze”, a adăugat ministrul, fără a prezenta vreo dovadă în sprijinul acestor afirmații.

Netanyahu și Katz, acuzați că folosesc conflictul pentru a rămâne la putere

Tabăra premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu, scoate periodic în evidență amenințarea iraniană, însă opozanții o acuză că folosește conflictul pentru a rămâne la putere, după recentele alegeri care nu s-au soldat cu o majoritate clară.

Un aliat al politicianului de centru Gadi Eisenkot, însărcinat să formeze viitorul guvern israelian, a considerat miercuri că „nimic nu justifică” atacarea Iranului în acest moment.

Avigdor Liberman, care a încheiat marți un acord de coaliție cu Eisenkot, a considerat că „setea de putere” de care dau dovadă Benjamin Netanyahu și Israel Katz i-a făcut să își „piardă rațiunea”.

„Declarațiile privind armele chimice aflate în mâinile Iranului sunt grave, însă, din punct de vedere al informațiilor și pe plan operațional, nimic nu justifică un atac unilateral israelian în acest moment”, a scris el pe X.

Teheranul respinge informațiile privind un presupus atac chimic asupra Washingtonului

Iranul a dezmințit încă de marți informațiile apărute în presa americană, potrivit cărora ar fi plănuit, printre altele, să atace Washingtonul cu o armă chimică.

Președintele american Donald Trump afirmase anterior că ia aceste informații în serios.

„Scutiți-ne de această propagandă. (...) Nimeni nu crede asta”, a scris pe X ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, criticând ceea ce a calificat drept „absurdități”.

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Editor : Ș.A.