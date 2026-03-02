Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor”

Ambasadorul Iranului la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), Ali Reza Najafi, a declarat luni că Israelul şi Statele Unite au atacat din nou uzina de la Natanz, în centrul ţării, unde se află şi o instalaţie de îmbogăţire a uraniului.

„Încă o dată, au atacat ieri (duminică - n.r.) instalaţiile nucleare paşnice şi securizate”, a declarat el în faţa presei la Viena, transmit EFE şi dpa preluate de Agerpres.

Întrebat de jurnalişti, Najafi a confirmat că este vorba despre uzina de la Natanz. Cu câteva minute mai devreme, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a afirmat că nu deţine indicii despre noi atacuri împotriva instalaţiilor nucleare ale Iranului.

„L-au martirizat pe liderul nostru suprem”

„L-au martirizat pe liderul nostru suprem (ayatollahul Ali Khmanei), care era singurul învăţat musulman ce a interzis complet armele nucleare”, a adăugat diplomatul iranian.

Najafi a calificat atacurile începute sâmbătă dimineaţa de SUA şi Israel drept „ilegale, criminale şi brutale”, acuzând de asemenea Statele Unite că folosesc „minciuna, înşelătoria şi dezinformarea” ca „instrument fundamental” al politicii lor externe.

„Aceasta este ceea ce se cheamă «arme de dezinformare în masă» ale Statelor Unite. Istoric, au recurs la înşelătorie şi la dezinformare pentru a invada alte ţări”, a acuzat diplomatul.

„Au atacat în mijlocul negocierilor”

El a subliniat că este pentru a doua oară când Statele Unite îi atacă ţara în mijlocul negocierilor.

„Astăzi urma să purtăm negocieri tehnice la Viena. Bazându-se pe înşelătorie şi acuzaţii nefondate, au atacat instalaţiile noastre nucleare, paşnice şi securizate”, a concluzionat ambasadorul Najafi.

Grossi a declarat luni, în deschiderea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Guvernatorilor AIEA, că nu dispune încă de informaţii despre eventuale atacuri împotriva instalaţiilor nucleare din Iran, recunoscând însă că agenţia nu a fost deocamdată în măsură să comunice cu autoritatea de reglementare nucleară iraniană.

