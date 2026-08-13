Iranul acuză o navă străină pentru pata de petrol ajunsă în Strâmtoarea Ormuz și cere despăgubiri

Iranul a avertizat joi împotriva degradării mediului în Strâmtoarea Ormuz, după ce o pată de petrol a ajuns pe insula Qeshm din sudul țării, și a cerut despăgubiri pentru pagubele provocate.

„Primele elemente indică faptul că o navă cargo străină s-ar afla la originea” poluării, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, relatează AFP preluată de Agerpres.

El a apreciat că „orice parte care beneficiază de transportul maritim comercial prin Strâmtoarea Ormuz are obligația, atât juridică, cât și morală, de a repara daunele aduse mediului”.

Potrivit site-ului de monitorizare maritimă TankerTrackers, totuși, „mareea neagră pare să provină de la atacul iranian asupra navei cargo Minoan Pioneer”, produs în apele Omanului în 3 august.

Citește și: „Regimul de la Teheran continuă să verse sânge.” 26 de ţări îi cer Iranului să oprească execuțiile disidenţilor

„Mareea neagră a plutit apoi prin strâmtoare până în Iran”, a precizat site-ul.

Responsabila Organizației iraniene pentru protecția mediului, Sheena Ansari, a denunțat, de asemenea, joi, pe X, acest incident.

„Acesta este doar un exemplu al unei vaste poluări care a distrus ecosistemul marin al regiunii în ultimele decenii”, a scris ea.

„Cine poartă răspundere pentru plata pagubelor? Țările care consumă exporturile de energie din regiunea noastră sau agresorii care au făcut din această regiune o bază pentru operațiuni militare?”

Potrivit lui Habib Masihi, șeful departamentului pentru protecția mediului din provincia sudică Hormozgan, „poluarea în sudul insulei Qeshm a fost aproape în întregime eliminată miercuri seara”.

Citește și: Presa de la Teheran îl ironizează pe Trump după schimbarea avionului: „Își are originea în teama față de puterea militară a Iranului”

El a precizat că zona de coastă afectată se întinde pe aproximativ 32.000 de metri pătrați, iar zona acvatică vizată – pe aproximativ 90.000 de metri pătrați.

Iranul controlează Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de o ofensivă israeliano-americană pe 28 februarie.

Teheranul a declarat între timp că intenționează să impună taxe de navigație pentru anumite servicii, în special pentru protecția mediului, navelor care tranzitează zona, măsură respinsă cu fermitate de SUA și de anumite țări din regiune, conform AFP.

Editor : Ana Petrescu