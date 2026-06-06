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Iranul acuză SUA că au încălcat armistițiul și lansează un avertisment pentru statele din Golf

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Racheta iraniană Dezful
Racheta iraniană Dezful. Foto: Profimedia

Ministerul de Externe de la Teheran a emis, sâmbătă, un comunicat în care acuză Statele Unite de încălcarea armistițiului, după atacuri americane în sudul țării, transmite dpa, potrivit Agerpres. 

Cu câteva ore înainte de apel americanii loviseră instalaţii radar din regiunea Sirik şi de pe insula Qeshm din sudul Iranului.

„Acest atac a fost o încălcare clară a armistiţiului din aprilie 2026 şi o agresiune împotriva integrităţii teritoriale a Iranului”, arată comunicatul citat.

Iranul a cerut Consiliului de Securitate al ONU să reacţioneze la „acţiunile ilegale ale SUA”, susţinând că acestea periclitează pacea în regiune şi în lume.

De asemenea, Teheranul a făcut un apel la „principiul bunei vecinătăţi” şi avertizează ţările din regiune să nu permită Statelor Unite să atace Iranul de pe teritoriile lor.

SUA şi Israelul au atacat Iranul cu trei luni în urmă, iar din 8 aprilie era în vigoare o încetare a focului, care a fost încălcată însă de mai multe ori de ambele părţi în conflict.

Vineri, forţele armate americane au anunţat că au interceptat mai multe rachete lansate de Iran împotriva Kuweitului şi Bahreinului, ţări aliate cu SUA.

Anterior, militarii Statelor Unite interceptaseră patru drone iraniene în Strâmtoarea Ormuz şi atacaseră staţii radar de pe insula Qeshm şi din oraşul Goruk din Iran.

În ce privește un viitor acord de pace, Mohsen Rezaei, consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, a stabilit condiții clare. Potrivit acestuia, Iranul se așteaptă ca Statele Unite să elibereze active iraniene blocate în valoare de 24 de miliarde de dolari.

El a declarat că un eventual acord se află într-un impas și această situație poate fi depășită doar dacă administrația Trump va accepta să deblocheze activele iraniene înghețate.

„Mingea este acum în terenul lui Trump”, a spus el.

„24 de miliarde de dolari nu reprezintă o sumă mare pentru America dacă dorește să ajungă la un acord cu Iranul”, a declarat Rezaei.

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Editor : C.L.B.

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