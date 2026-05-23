Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind reluarea atacurilor după ce Donald Trump și-a schimbat programul

Iranul a acuzat sâmbătă Statele Unite că sabotează negocierile pentru încetarea războiului cu „cerinţe excesive”, o schimbare de agendă a lui Donald Trump alimentând în acelaşi timp speculaţiile privind o reluare a ostilităţilor, relatează AFP.

Într-o discuţie cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, s-a plâns de „poziţiile contradictorii şi cererile excesive repetate” ale Statelor Unite, au relatat agenţiile iraniene Tasnim şi Fars, potrivit News.ro.

Aceşti factori „perturbă procesul de negocieri condus sub egida Pakistanului”, a spus Araghchi. „În ciuda neîncrederii profunde faţă de Statele Unite, Republica Islamică Iran s-a angajat în acest proces diplomatic cu spirit de responsabilitate şi cu cea mai mare seriozitate şi se străduieşte să ajungă la un rezultat rezonabil şi echitabil”, a adăugat el.

Şeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, a sosit vineri la Teheran în cadrul medierii conduse de ţara sa. Potrivit agenţiei Irna, el a discutat până târziu în noapte cu Araghchi despre „ultimele eforturi şi iniţiative diplomatice menite să împiedice o nouă escaladare”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaïl Baghai, afirmase anterior că divergenţele rămân „profunde” între Teheran şi Washington. Problemele legate de încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, de situaţia din strâmtoarea Ormuz şi de blocada americană a porturilor iraniene rămân nerezolvate, la fel ca şi dosarul nuclear.

Qatarul, lovit în plin de războiul declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, şi alte ţări îşi intensifică în paralel eforturile alternative de mediere. Teheranul a confirmat vizita, vineri, a unei delegaţii din Qatar.

Pregătesc SUA noi atacuri?

Mass-media americană a relatat, la rândul său, că Washingtonul are în vedere noi lovituri împotriva Teheranului. Potrivit CBS News, militarii americani se pregătesc pentru eventuale bombardamente în cursul weekendului, care este prelungit şi cu luni ca zi liberă în Statele Unite. Vineri, Donald Trump şi-a adunat cei mai apropiaţi consilieri pentru a discuta despre război, a afirmat Axios.

Preşedintele american a anunţat, de asemenea, că nu va putea participa la nunta fiului său mai mare, Don Jr., în Bahamas, în acest weekend, şi că trebuie să rămână la Washington în loc să se deplaseze la unul dintre terenurile sale de golf, din „motive legate de afacerile de stat”.

Cu toate acestea, el a declarat vineri, într-un discurs ţinut în apropiere de New York, că liderii iranieni „doresc cu disperare să încheie un acord”.

De la intrarea în vigoare a unei fragile încetări a focului, pe 8 aprilie, după mai mult de o lună de conflict, a avut loc o singură rundă de negocieri, fără rezultat, pe 11 aprilie, la Islamabad, între reprezentanţii americani şi iranieni.

Donald Trump a ameninţat de mai multe ori Teheranul că va relua luptele, fără a da curs acestor ameninţări.

Preşedintele american caută o soluţie la acest război, nepopular în ţara sa, care a perturbat grav economia mondială din cauza blocării de către Teheran a strategicei strâmtori Ormuz, prin care tranzitează în mod normal o cincime din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat consumate la nivel mondial.

La rândul său, autorităţile iraniene au repetat că nu vor ceda „niciodată intimidării”, iar Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, au ameninţat că vor extinde războiul „mult dincolo de regiune” în cazul unui nou atac.

În Liban, în ciuda armistiţiului, atacurile continuă între Israel şi Hezbollahul pro-iranian, de la jumătatea lunii aprilie. Vineri, zece persoane au fost ucise într-o serie de bombardamente în sudul ţării, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban. În noaptea de vineri spre sâmbătă, două noi atacuri au lovit clădiri din oraşul Tyre, la scurt timp după un avertisment emis de armata israeliană.

