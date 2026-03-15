Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian: „Strâmtoarea Ormuz nu este închisă”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a numit Rusia și China parteneri strategici ai Teheranului în timpul războiului său cu SUA și Israelul, într-un interviu acordat postului de televiziune MS NOW sâmbătă, scrie Politico.

„Am avut o cooperare strânsă în trecut, care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperarea militară”, a spus ministrul de externe. Iranul a avut „o bună cooperare cu aceste țări: politică, economică și chiar militară”, a adăugat el.

Vineri, președintele SUA Donald Trump a speculat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul „puțin”.

„Bănuiesc că da, și probabil el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”, a spus Trump, referindu-se la ajutorul acordat Kievului pentru a se apăra împotriva invaziei totale a Moscovei.

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Iranul și Rusia și-au consolidat legăturile în ultimul deceniu, ca răspuns la opoziția SUA. Iranul a furnizat Rusiei dronele Shahed, proiectate la nivel național, pe care Moscova le folosește pentru a duce războiul în Ucraina, mergând până la înființarea de fabrici în Rusia. Cele două țări și-au arătat, de asemenea, sprijinul față de regimul acum defunct al lui Bashar al-Assad din Siria.

În 2021, Iranul a semnat un acord de cooperare economică pe 25 de ani cu Beijingul, axat pe vânzarea bogatelor rezerve de petrol ale Iranului pentru a aproviziona China.

În interviul de sâmbătă, Araghchi a abordat și tulburările din Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie care trece pe lângă coastele Iranului și Omanului și care este o rută de tranzit pentru o cincime din petrolul și gazul mondial. Tensiunile din strâmtoare au propulsat prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril și amenință cu perturbări economice la nivel mondial.

Araghchi a declarat că strâmtoarea a fost închisă pentru tancurile și navele aparținând „dușmanilor noștri, celor care ne atacă și aliaților lor”. Iranul a lansat rachete asupra țărilor din Golful Persic, care sunt furnizori majori pe piețele globale de hidrocarburi.

Dar, a adăugat el: „Strâmtoarea nu este închisă. Este închisă doar pentru navele și tancurile americane și israeliene, și nu pentru altele.”

Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției"







