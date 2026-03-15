Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian: „Strâmtoarea Ormuz nu este închisă”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a numit Rusia și China parteneri strategici ai Teheranului în timpul războiului său cu SUA și Israelul, într-un interviu acordat postului de televiziune MS NOW sâmbătă, scrie Politico.

„Am avut o cooperare strânsă în trecut, care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperarea militară”, a spus ministrul de externe. Iranul a avut „o bună cooperare cu aceste țări: politică, economică și chiar militară”, a adăugat el.

Vineri, președintele SUA Donald Trump a speculat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul „puțin”.

„Bănuiesc că da, și probabil el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”, a spus Trump, referindu-se la ajutorul acordat Kievului pentru a se apăra împotriva invaziei totale a Moscovei.

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Iranul și Rusia și-au consolidat legăturile în ultimul deceniu, ca răspuns la opoziția SUA. Iranul a furnizat Rusiei dronele Shahed, proiectate la nivel național, pe care Moscova le folosește pentru a duce războiul în Ucraina, mergând până la înființarea de fabrici în Rusia. Cele două țări și-au arătat, de asemenea, sprijinul față de regimul acum defunct al lui Bashar al-Assad din Siria.

În 2021, Iranul a semnat un acord de cooperare economică pe 25 de ani cu Beijingul, axat pe vânzarea bogatelor rezerve de petrol ale Iranului pentru a aproviziona China.

În interviul de sâmbătă, Araghchi a abordat și tulburările din Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie care trece pe lângă coastele Iranului și Omanului și care este o rută de tranzit pentru o cincime din petrolul și gazul mondial. Tensiunile din strâmtoare au propulsat prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril și amenință cu perturbări economice la nivel mondial.

Araghchi a declarat că strâmtoarea a fost închisă pentru tancurile și navele aparținând „dușmanilor noștri, celor care ne atacă și aliaților lor”. Iranul a lansat rachete asupra țărilor din Golful Persic, care sunt furnizori majori pe piețele globale de hidrocarburi.

Dar, a adăugat el: „Strâmtoarea nu este închisă. Este închisă doar pentru navele și tancurile americane și israeliene, și nu pentru altele.”

Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției”


Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Digi Sport
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski-scaled
Zelenski este dispus să colaboreze cu orice lider al Ungariei care „nu este aliatul lui Putin”
profimedia-1082620930
Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA
photo-collage.png (92)
„Mamă, sunt în viață”. Un soldat ucrainean declarat mort după probe ADN și înmormântat s-a întors după trei ani de captivitate în Rusia
A beautiful woman in a evening dress enjoys the panoramic view over the illuminated skyline of Downtown Dubai, UAE, with a drink in her hand
„Strălucirea Dubaiului dispare”. Orașul milionarilor și influencerilor se confruntă cu o amenințare existențială
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Cum vede duo-ul lui Donald Trump lumea: Steve Witkoff și Jared Kushner, oamenii însărcinați cu negocierile pentru pace
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
photo-collage.png (94)
Incendiu puternic la o biserică din Prahova, în timpul slujbei de...
A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, killed in the opening salvo of a US and Israeli attack on Iran on February 28, is seen hanging on the wall of a destroyed building, the site of an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburb of Haret Hr
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Iranul susține că a lansat...
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Neașteptat! Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi la campioana României
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Amendă pentru neîngrijirea spațiului din jurul blocului. Cand se dă și de ce
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Germania ”a întors armele”, în timp ce Ucraina merge până în pânzele albe: ”Acest lucru este...
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
Cum ar putea pierde 2.000.000 pensionari ajutorul la pensie de 800 lei din aprilie? „Intrăm în criză de timp”
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică