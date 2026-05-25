Iranul afirmă că percepe taxe pentru „servicii de navigație” în Strâmtoarea Ormuz

Ministerul de Externe al Iranului a declarat luni că Teheranul percepe taxe pentru „servicii de navigație” de la navele care tranzitează strategica Strâmtoare Ormuz, dar nu impune taxe de trecere. Iranul a blocat efectiv această cale navigabilă crucială în primele zile ale războiului, iar la jumătatea lunii aprilie SUA au răspuns prin impunerea propriului blocaj asupra porturilor iraniene, relatează Euronews.

„Serviciile furnizate – servicii de navigație, pe lângă măsurile necesare pentru protejarea mediului în Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Marea Oman – necesită perceperea anumitor taxe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baqaei, într-o conferință de presă săptămânală.

El a adăugat că Iranul „nu intenționează să perceapă taxe de trecere”.

Săptămâna trecută, Iranul a publicat o hartă prin care revendica controlul asupra unei porțiuni din Strâmtoarea Ormuz care se întinde adânc în apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite și ale Omanului, determinând cinci state din Golf să avertizeze oficial companiile de transport maritim, prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), să nu se conformeze.

Într-o postare pe X, Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic a definit zona de gestionare revendicată ca întinzându-se de la Kuh-e Mobarak în Iran până la sud de Fujairah în EAU, la intrarea estică a strâmtorii, și de la capătul insulei Qeshm din Iran până la Umm al-Quwain în EAU, la intrarea sa vestică.

Zona acoperă apele pe care EAU și Oman le consideră teritoriu suveran propriu. Toate navele care tranzitează zona definită sunt obligate să obțină autorizație prealabilă de la Persian Gulf Straight Authority (PGSA).

Bahrain, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și EAU au trimis o scrisoare comună către OMI, avertizând navele comerciale și de marfă să nu colaboreze cu PGSA și să nu tranziteze calea navigabilă folosind ruta desemnată de Iran. Scrisoarea a fost distribuită de OMI.

SUA și Iranul se află într-un impas în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze în timp de pace.

Iranul a închis efectiv această cale navigabilă crucială în primele zile ale războiului, iar la jumătatea lunii aprilie SUA au răspuns impunând propriul blocaj asupra porturilor iraniene.

Închiderea a pus presiune pe administrația Trump, întrucât prețurile petrolului și benzinei au crescut vertiginos înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului, punând presiune pe aliații SUA din Golf, care utilizează această cale navigabilă pentru a-și exporta petrolul și gazele către restul lumii.

Joia trecută, Comisia Europeană și-a redus prognoza de creștere pentru economia europeană pentru 2026, întrucât conflictul în curs din Orientul Mijlociu determină o creștere bruscă a prețurilor la energie.

Se preconizează acum că economia UE va crește cu doar 1,1% în 2026, în scădere față de 1,4% cât se prognoza în previziunile de toamnă ale Comisiei. Perspectivele zonei euro au fost revizuite în continuare în sens descendent, la 0,9%.

În raportul său, Comisia a avertizat că perturbările de pe piețele energetice globale – cauzate de tensiunile în creștere din jurul Strâmtorii Ormuz – au înrăutățit semnificativ perspectivele economice ale Europei.

