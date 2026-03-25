Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”

Iranul va deschide „un nou front”, în cazul unei invazii terestre americane, în Bab el-Mandeb, o strâmtoare crucială pentru traficul maritim mondial, care leagă Marea Roşie de Golful Aden, a avertizat miercuri o sursă militară citată de agenţia iraniană Tasnim.

Singura poartă de acces direct spre Canalul Suez, „Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre strâmtorile cele mai strategice din lume, iar Iranul deţine atât voinţa, cât şi capacitatea de a genera o ameninţare perfect credibilă împotriva ei”, a prevenit sursa citată de Tasnim, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Dacă inamicul va încerca o acţiune terestră pe insulele iraniene sau oriunde în altă parte pe teritoriul nostru, ori va încerca să impună costuri Iranului prin manevre navale în Golful Persic şi Marea Oman, noi vom deschide alte fronturi ca «surpriză»”, a adăugat responsabilul militar citat de Tasnim.

Președintele american Donald Trump a aprobat trimiterea a peste 1.000 de soldați în Orientul Mijlociu, au declarat surse citate de Sky News.

Soldații provin din Divizia 82 Aeropurtată, potrivit surselor citate.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă „discuții productive” cu Iranul, dar „este pregătit să dezlănțuie iadul”

