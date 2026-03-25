Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”

Război în Orientul Mijlociu. Ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită, atacate de Iran.

Iranul va deschide „un nou front”, în cazul unei invazii terestre americane, în Bab el-Mandeb, o strâmtoare crucială pentru traficul maritim mondial, care leagă Marea Roşie de Golful Aden, a avertizat miercuri o sursă militară citată de agenţia iraniană Tasnim.

Singura poartă de acces direct spre Canalul Suez, „Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre strâmtorile cele mai strategice din lume, iar Iranul deţine atât voinţa, cât şi capacitatea de a genera o ameninţare perfect credibilă împotriva ei”, a prevenit sursa citată de Tasnim, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Dacă inamicul va încerca o acţiune terestră pe insulele iraniene sau oriunde în altă parte pe teritoriul nostru, ori va încerca să impună costuri Iranului prin manevre navale în Golful Persic şi Marea Oman, noi vom deschide alte fronturi ca «surpriză»”, a adăugat responsabilul militar citat de Tasnim.

Președintele american Donald Trump a aprobat trimiterea a peste 1.000 de soldați în Orientul Mijlociu, au declarat surse citate de Sky News.

Soldații provin din Divizia 82 Aeropurtată, potrivit surselor citate.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă „discuții productive” cu Iranul, dar „este pregătit să dezlănțuie iadul”

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Digi Sport
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Te-ar putea interesa și:
xi jinping donald trump
Trump își reprogramează vizita în China din cauza războiului cu Iran. Când va avea loc întâlnirea cu Xi Jinping
Premierul spaniol Pedro Sanchez
Sanchez critică din nou războiul lui Trump în Iran: „Nu e corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi să înghiţim cenuşa”
uss abraham lincoln
Marina iraniană anunță că a lansat rachete asupra portavionului american Abraham Lincoln
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
„Știm unde ne aflăm”. Kremlinul spune că a fost informat despre rezultatul negocierilor SUA - Ucraina din Florida
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de apelurile „absurd de incoerente” ale lui Trump în privinţa Iranului
Recomandările redacţiei
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o...
Kuwait Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă...
