Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz „pentru totdeauna”

Parlamentarul iranian Ebrahim Azizi a avertizat statele din Golf să nu sprijine o rezoluție a ONU susținută de SUA pentru a securiza transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

„Avertizăm guvernele, inclusiv statele mici precum Bahrainul, că susținerea rezoluției susținute de SUA va avea consecințe grave. Strâmtoarea Ormuz este o rută de aprovizionare vitală; nu riscați să v-o închideți PENTRU TOTDEAUNA”, a declarat membrul Parlamentului și președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă, potrivit focus.de.

We warn governments, including microstates like Bahrain, that siding with the U.S.-backed resolution will bring severe consequences.

The Strait of Hormuz is a vital lifeline; do not risk closing it on yourselves FOREVER. — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 9, 2026

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru politică externă și securitate națională a Parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei, a declarat că, începând de astăzi, „reținerea Teheranului a luat sfârșit”, scrie Al Jazeera.

„Orice agresiune împotriva navelor noastre va fi întâmpinată cu un răspuns iranian puternic și decisiv împotriva navelor și bazelor americane”, a scris Rezaei pe X.

„Ceasul ticăie împotriva intereselor americanilor; este în beneficiul lor să nu acționeze nechibzuit și să se afunde și mai mult în mlaștina în care au căzut. Cea mai bună cale este să se predea și să facă concesii. Trebuie să vă obișnuiți cu noua ordine regională”, a mai scris acesta.

Comentariul purtătorului de cuvânt vine după ce purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Akrami Nia, a avertizat duminică dimineață că orice țară care aplică sancțiunile SUA împotriva Iranului „se va confrunta cu siguranță cu dificultăți la trecerea prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit agenției de știri Tasnim.

Generalul de brigadă Akrami Nia a mai spus că „niciunul dintre obiectivele inamicului nu a fost atins” în război și că echilibrul politic al sistemului iranian nu a fost perturbat.

„Dimpotrivă, unitatea și coeziunea interne au fost consolidate, lucru pe care îl vedem și acum prin prezența oamenilor în stradă”, a adăugat el. „Inamicul a văzut că nu poate într-adevăr să înfrângă această rezistență și, în cele din urmă, a fost forțat să accepte un armistițiu.”

Nia a adăugat că, în timpul armistițiului în curs, Iranul și-a consolidat forțele și capacitățile, și-a actualizat lista de ținte și și-a corectat pozițiile defensive și ofensive.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că așteaptă un răspuns din partea Teheranului „foarte curând” la propunerea SUA de a pune capăt războiului, potrivit postului francez de televiziune TF1 Info. Trump a mai declarat că Iranul își dorește „foarte mult” să ajungă la un acord.

