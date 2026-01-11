Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară

Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului, relatează The Times of Israel.

Israelul este în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest anti-regim din Iran, potrivit unor surse citate de Times of Israel.

„Dacă Statele Unite vor lansa un atac militar, atât teritoriile ocupate, cât și instalațiile militare și centrele de transport maritime ale SUA vor deveni ținte legitime pentru noi”, a spus președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sursele, care au fost prezente la consultările privind securitatea din Israel în weekend, nu au oferit detalii despre ce înseamnă în practică starea de alertă maximă a ţării. Israelul şi Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în lansarea de atacuri aeriene.

Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, potrivit unei surse israeliene care a asistat la discuţie. Un oficial american a confirmat că cei doi oficiali au vorbit, dar nu a spus ce subiecte au discutat.

Israelul nu a semnalat dorinţa de a interveni în Iran, în contextul protestelor care cuprind această ţară, tensiunile dintre cei doi inamici fiind ridicate din cauza îngrijorărilor israeliene cu privire la programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Economist şi publicat vineri, Netanyahu a declarat că ar exista consecinţe oribile pentru Iran dacă ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a spus: „În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran.”

Între timp, iranienii luptă cu disperare pentru libertate. Zeci, dacă nu sute de oameni au fost uciși în toată țara. Peste două mii au fost arestați. Regimul amenință protestatarii cu pedeapsa cu moartea pentru incendii și tulburări.

Accesul la internet este blocat la nivel național. Autoritățile închid nu numai comunicațiile, ci și iluminatul stradal — pentru a lăsa protestatarii în întuneric complet.

Regimul iranian acuză Statele Unite de incitare, iar președintele Donald Trump, ca răspuns, amenință cu atacuri.

Protestele s-au răspândit în aproximativ 100 de orașe, inclusiv Teheran, Karaj, Shiraz și Tabriz.

