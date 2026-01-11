Live TV

Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară

Data actualizării: Data publicării:
Iran Protests
Protestatarii, pe străzile din Teheran. Foto: Profimedia

Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului, relatează The Times of Israel.

Israelul este în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest anti-regim din Iran, potrivit unor surse citate de Times of Israel.

„Dacă Statele Unite vor lansa un atac militar, atât teritoriile ocupate, cât și instalațiile militare și centrele de transport maritime ale SUA vor deveni ținte legitime pentru noi”, a spus președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sursele, care au fost prezente la consultările privind securitatea din Israel în weekend, nu au oferit detalii despre ce înseamnă în practică starea de alertă maximă a ţării. Israelul şi Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în lansarea de atacuri aeriene.

Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, potrivit unei surse israeliene care a asistat la discuţie. Un oficial american a confirmat că cei doi oficiali au vorbit, dar nu a spus ce subiecte au discutat.

Israelul nu a semnalat dorinţa de a interveni în Iran, în contextul protestelor care cuprind această ţară, tensiunile dintre cei doi inamici fiind ridicate din cauza îngrijorărilor israeliene cu privire la programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Economist şi publicat vineri, Netanyahu a declarat că ar exista consecinţe oribile pentru Iran dacă ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a spus: „În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran.”

Între timp, iranienii luptă cu disperare pentru libertate. Zeci, dacă nu sute de oameni au fost uciși în toată țara. Peste două mii au fost arestați. Regimul amenință protestatarii cu pedeapsa cu moartea pentru incendii și tulburări.

Accesul la internet este blocat la nivel național. Autoritățile închid nu numai comunicațiile, ci și iluminatul stradal — pentru a lăsa protestatarii în întuneric complet.

Regimul iranian acuză Statele Unite de incitare, iar președintele Donald Trump, ca răspuns, amenință cu atacuri.

Protestele s-au răspândit în aproximativ 100 de orașe, inclusiv Teheran, Karaj, Shiraz și Tabriz.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
taxe si impozite
3
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
4
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
5
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Digi Sport
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Atac ucrainean cu drone la Voronej. Foto X Visegrad 24
Atac ucrainean cu drone asupra orașului Voronej din Rusia: un mort și clădiri avariate
Nobel Peace Prize - Announcement
Institutul Nobel afirmă că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat la Trump, cum a sugerat María Corina Machado
Israel,And,Hamas,National,Flags,On,Geopolitical,Middle,East,Map.
Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul. Operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite (presă)
Jean-Noël Barrot
Un ministru francez cere SUA să „înceteze șantajul”: „Groenlanda este un teritoriu european”
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Recomandările redacţiei
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece...
maduro arestat 2
„Suntem luptători”. Mesajul transmis de Nicolas Maduro din...
deszapezire buc
Măsurile anunțate de Primăria Capitalei după ninsorile din București...
Ultimele știri
Îndemnul papei Leon pentru cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi
„Galaxia eșuată”. Misteriosul obiect cosmic care îi aduce pe astronomi mai aproape de materia întunecată
Imagini spectaculoase: Săpături în versant pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Lucrările continuă în ciuda vremii severe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
Fanatik.ro
De ce nu mai primește Leo Messi cadouri de la soția sa. Motivul surprinzător pentru care Antonella nu-i mai...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cu ce echipă din Superligă ține Theo Rose. Fosta jurată de la Vocea României a surprins: ”Doamnă, țin cu…”
Adevărul
Donald Trump ar fi cerut armatei americane un plan de invadare a Groenlandei. Generalii încearcă să-l facă să...
Playtech
Uscătorul este proprietate comună sau nu? De cine poate fi folosit şi cum
Digi FM
„Formidabila” Helen Mirren. Cuvintele și gestul lui Harrison Ford au emoționat-o până la lacrimi: „Mă înclin...
Digi Sport
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
James Cameron îl contrazice pe Matt Damon: „Nu i s-a oferit rolul principal din Avatar”
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca...
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
„Grozav, divorţam, apoi am fost concediată”. Gwyneth Paltrow, respinsă din distribuţia unui film, după...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Radioasă și cuceritoare. Elle Fanning, într-o rochie foarte decoltată, a atras toate privirile la gala...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...