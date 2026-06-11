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Iranul amenință că „va lovi” orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Reacția SUA

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harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock
Din articol
Reacția SUA

Armata iraniană a anunţat, joi, că va lua ca ţintă orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marina ţării a informat, la rândul ei, că a lovit două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic, notează AFP. Armata americană a dezmințit însă informațiile că strâmtoarea este închisă.

„Orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă”, a anunţat statul major iranian, citat de agenţia Tasnim, adăugând că această strâmtoare este de acum înainte „complet închisă pentru orice tip de navă”, după noi bombardamente americane împotriva Iranului.

Marina iraniană, citată de televiziunea de stat IRIB şi de agenţia Mehr, a anunţat la rândul ei că "două nave care încercau să treacă ilegal prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite".

Reacția SUA

Armata americană a dezminţit afirmaţiile Iranului care susţine că a închis Strâmtoarea Ormuz după ultimele lovituri ale Statelor Unite.

„Navele comerciale continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în această seară”, a scris Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

Anterior, preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au reuşit să transporte în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei şi a tensiunilor militare din regiune, transmite CNBC.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu ştie asta. Ştiţi cine nu ştie? Iranul, până acum”, a declarat Trump în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu presa.

Liderul american a susţinut că operaţiunea a implicat zeci de nave care au traversat zona pe timpul nopţii, fără lumini de navigaţie, după ce forţele americane au distrus sistemele radar iraniene din regiune.

„În urmă cu câteva nopţi am scos 22 de nave, târziu în noapte, fără lumini, pentru că iranienii nu mai aveau radar. Le-am distrus complet capacităţile radar”, a afirmat Trump.

Potrivit preşedintelui american, aceste transporturi clandestine reprezintă unul dintre motivele pentru care preţul petrolului a rămas sub pragul de 100 de dolari pe baril, în ciuda perturbărilor severe ale aprovizionării globale.

Un oficial american din domeniul apărării a precizat anterior că forţele navale americane comunică şi coordonează tranzitul navelor care doresc să traverseze în siguranţă Strâmtoarea Ormuz, însă nu oferă escorte directe acestora.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, fiind tranzitată înainte de conflict de aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol. Blocarea traficului prin această zonă a provocat cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieţei energetice globale.

 

Editor : C.L.B.

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