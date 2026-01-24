Live TV

Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului

Data actualizării: Data publicării:
presedintie iran
Foto: Profimedia Images

Teheranul va considera orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat, vineri, un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, printre altele, a navelor armatei americane în Orientul Mijlociu. 

„Sperăm că această intensificare a prezenţei militare nu are ca scop o confruntare reală. Armata noastră este însă pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, în Iran totul este în stare de alertă”, a declarat oficialul iranian, care a dorit să rămână anonim. 

„De data aceasta, vom considera orice atac – limitat, nelimitat, chirurgical, cinetic, indiferent de termenul pe care îl folosesc – ca un război total împotriva noastră şi vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situaţie”, a spus el. 

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că o „armadă” americană se îndreaptă spre Iran, dar că speră să nu fie nevoit să o folosească. 

„Dacă americanii încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Iranului, vom răspunde”, a spus oficialul, fără a preciza care ar fi răspunsul Teheranului. 

„O ţară aflată sub ameninţarea militară constantă a Statelor Unite nu are altă opţiune decât să se asigure că toate mijloacele de care dispune pot fi utilizate pentru a respinge şi, dacă este posibil, a restabili echilibrul în faţa oricui ar îndrăzni să atace Iranul”, a adăugat sursa citată.

Citește și: Exclusiv O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
2
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
profimedia-1068266366
4
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
”Familia mea este pe primul loc”. Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa
Digi Sport
”Familia mea este pe primul loc”. Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Giorgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump? Ce spune Ilie Bolojan despre taxa de 1 miliard de dolari
Trump Groenlanda Danemarca
„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump privind Groenlanda aduce un sentiment de unitate în Danemarca
Recomandările redacţiei
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Preşedintele Nicuşor Dan, la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani...
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la...
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel...
Ultimele știri
Ucraina, Rusia şi SUA reiau discuţiile de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Pentagonul a dezvăluit noua strategie de apărare a Statelor Unite. Mesaj pentru aliați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer. Imagini inedite!
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Johnny Depp, implicat în scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele private ale lui Ryan...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce?
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Kate Hudson, în lacrimi după nominalizarea la Oscar 2026, a doua din carieră. Mama ei e cea mai mândră: “Te...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat