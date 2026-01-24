Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului

Teheranul va considera orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat, vineri, un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, printre altele, a navelor armatei americane în Orientul Mijlociu.

„Sperăm că această intensificare a prezenţei militare nu are ca scop o confruntare reală. Armata noastră este însă pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, în Iran totul este în stare de alertă”, a declarat oficialul iranian, care a dorit să rămână anonim.

„De data aceasta, vom considera orice atac – limitat, nelimitat, chirurgical, cinetic, indiferent de termenul pe care îl folosesc – ca un război total împotriva noastră şi vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situaţie”, a spus el.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că o „armadă” americană se îndreaptă spre Iran, dar că speră să nu fie nevoit să o folosească.

„Dacă americanii încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Iranului, vom răspunde”, a spus oficialul, fără a preciza care ar fi răspunsul Teheranului.

„O ţară aflată sub ameninţarea militară constantă a Statelor Unite nu are altă opţiune decât să se asigure că toate mijloacele de care dispune pot fi utilizate pentru a respinge şi, dacă este posibil, a restabili echilibrul în faţa oricui ar îndrăzni să atace Iranul”, a adăugat sursa citată.

