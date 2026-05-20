Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”

Corpul Gărzilor Revoluționare (IRGC) are o influență enormă în Iran.
Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au promis miercuri să extindă războiul „dincolo de regiune” dacă SUA şi Israelul atacă din nou ţara, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se repetă, războiul regional promis se va extinde de această dată dincolo de regiune şi loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”, au afirmat Gardienii într-un comunicat publicat pe site-ul lor Sepah News, conform sursei citate. 

„Duşmanul americano-sionist (...) trebuie să ştie că, în pofida ofensivei duse contra noastră cu toate capacităţile celor două armate, cele mai costisitoare din lume, nu am desfăşurat toată puterea Revoluţiei islamice”, au adăugat ei.

Declaraţia intervine în condiţiile în care un armistiţiu este în vigoare din 8 aprilie între Teheran şi Washington, după peste o lună de război, care a fost declanşat de un atac israeliano-american asupra Iranului pe 28 februarie.

Marţi, preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou că va lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord cu această ţară pentru a pune capăt războiului în mod durabil, reiterând totuşi că speră că nu va trebui să poarte război.

El a menţionat că dă Teheranului un răgaz de „două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, ceva de genul ăsta, poate la începutul săptămânii viitoare”.

Ministrul iranian al afacerilor externe Abbas Araghchi a avertizat la rândul său că o „revenire la război ar rezerva mult mai multe surprize” din partea ţării sale.

Loviturile lansate pe 28 februarie i-au costat viaţa pe mai mulţi responsabili iranieni, între care ghidul lor suprem, Ali Khamenei, declanşând atacuri de represalii ale Teheranului în întreaga regiune.

