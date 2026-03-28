Iranul ameninţă cu o ripostă dură statele din Golf. Mesajul tranșant al preşedintelui Masoud Pezeshkian „către ţările din regiune”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a ameninţat sâmbătă cu o ripostă dură împotriva ţărilor vecine din Golful Persic în cazul în care infrastructura sau centrele economice iraniene vor fi atacate.

„Am spus de multe ori că Iranul nu desfășoară atacuri preventive, dar vom riposta puternic dacă infrastructura sau centrele noastre economice sunt vizate.

Dacă vreţi dezvoltare şi securitate, nu îi lăsaţi pe inamicii noştri să îşi lanseze războiul de pe pământul vostru”, a scris Pezeshkian într-un mesaj „către ţările din regiune”, postat pe platforma X, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Potrivit surselor iraniene, forţele israeliene şi americane şi-au extins atacurile aeriene contra obiectivelor de infrastructură energetică şi de apărare din mai multe provincii ale Iranului.

De la începerea războiului pe 28 februarie, Iranul a atacat ţinte din statele din Golf ce găzduiesc baze militare ale SUA.

Între timp, armata israeliană a anunţat că a efectuat un nou val de atacuri asupra unor ţinte din Teheran legate de conducerea iraniană. Nu au fost dezvăluite alte detalii ale acestor atacuri.

