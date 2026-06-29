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Iranul amenință o țară care vrea să ajute la deminarea Strâmtorii Ormuz. „Să nu complice şi mai mult situaţia”

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Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Foto: Profimedia
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Diplomaţia iraniană a somat luni Franţa „să nu complice şi mai mult” situaţia în Strâmtoarea Ormuz, propunându-şi participarea la operaţiuni de deminare, după o declaraţie franco-omaneză în acest sens, relatează France Presse.

Preşedintele francez Emmanuel „Macron a afirmat că Franţa va coopera cu partenerii săi pentru deminarea Strâmtorii Ormuz”, a notat pe X ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi.

Or, „deminarea este efectuată de Iran şi de nicio altă ţară”, a adăugat oficialul iranian, adăugând că se bazează pe memorandumul de înţelegere încheiat de Teheran şi Washington pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Situaţia este sensibilă şi complexă. Sfătuim insistent Franţa să nu o complice mai mult cu provocările sale”, a afirmat acesta, după publicarea unei declaraţii de către Paris şi Muscat, în care acestea făceau apel la o „navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii” în strâmtoare şi prevedeau „operaţiuni de demi„nare comune”.

Editor : B.P.

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