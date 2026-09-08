Iranul amenință SUA cu un nou „război economic” și cu rachete, în timp ce rebelii Houthi atacă Arabia Saudită

Iranul a amenințat, marți, Statele Unite cu un „război economic” și a declarat că a lansat o rachetă de ultimă generație asupra unor nave de război americane, subliniind riscurile unei noi escaladări a conflictului, la doar câteva zile după ce cele două părți au schimbat din nou lovituri, relatează Reuters.

Războiul, care durează de șase luni, a fost marcat de un ciclu de pauze urmate de izbucniri periodice, SUA raportând ultima dată atacuri asupra țintelor iraniene sâmbătă, când forțele americane au lovit trei petroliere iraniene. Presa de stat iraniană a relatat duminică că Iranul a lansat racheta Qassem Basir în cadrul atacurilor sale asupra mai multor nave americane.

Miliția Houthi, susținută de Iran, a atacat mai multe orașe din Arabia Saudită, rănind 73 de persoane, a declarat marți un purtător de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen, un semn suplimentar că conflictul riscă să se extindă într-un război regional mai amplu, pe fondul blocării progreselor diplomatice.

Și, în ciuda încercărilor SUA de a deschide Strâmtoarea Ormuz, Iranul a continuat să perturbe traficul maritim pe această arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, traficul navelor de marfă încetinind din nou în această săptămână.

Republica Islamică a promis că va anunța o nouă zonă restricționată în Golful Persic în zilele următoare, împreună cu hărți ale unui nou coridor de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, deși nu era clar când vor fi făcute publice detaliile.

„Zona de excludere maritimă”

Noua zonă restricționată ar urma să înceapă de la locul unde începe blocada SUA asupra Iranului și să se extindă în zone ale Golfului, a declarat duminică la televiziunea de stat Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, adăugând că orice navă care ar intra în zonă ar fi inclusă pe o listă de sancțiuni iraniană.

Marți, Rezaei a reiterat amenințările duble, economice și militare, pe X.

„În ultimele zile, Washingtonul a primit un avertisment clar din partea noilor rachete iraniene. Războiul economic va fi contracarat printr-o zonă de excludere maritimă care se va întinde de-a lungul Golfului Persic până la perimetrul blocadei. Poziția operațională față de navele de război și bazele americane a fost recalibrată fundamental”, a declarat Rezaei.

Rezaei se referea probabil la racheta balistică „Qassem Basir”, despre care presa iraniană a relatat că a fost lansată asupra navelor de război americane în apropierea Strâmtorii Ormuz. Armata SUA a declarat că navele sale de război au evitat orice atac cu rachete.

În ciuda atacurilor masive ale SUA, care au slăbit forțele convenționale ale Iranului și au lovit economia sa deja aflată în dificultate, țara a menținut capacitățile de rachete și drone pentru a amenința petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa și pentru a ataca vecinii din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Racheta Qassem Basir

Iranul a prezentat racheta Qassem Basir ca fiind o versiune îmbunătățită, cu manevrabilitate sporită, capabilă să evite sistemele de apărare antirachetă, dotată cu un sistem de ghidare eficient împotriva războiului electronic. Agenția de știri Fars a raportat că prima sa utilizare în luptă a avut loc în iunie 2025 împotriva Israelului.

Unii analiști presupun că influența Iranului asupra Strâmtorii Ormuz ar putea fi în scădere, în timp ce noile sancțiuni economice severe impuse de SUA devin din ce în ce mai greu de suportat pentru Teheran.

Aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate treceau prin strâmtoare înainte de război, ceea ce îi permitea Iranului să amenințe petrolierele țărilor vecine din Golf care încercau să exporte petrol și gaze. Acest lucru a determinat creșterea prețurilor la energie într-un moment în care războiul - care, potrivit sondajelor de opinie, este nepopular în SUA - a sporit riscurile pentru Partidul Republican al președintelui Donald Trump în alegerile parlamentare din noiembrie.

„Prețurile petrolului vor scădea vertiginos, la fel cum totul scade (dar și mai mult!), când vom CÂȘTIGA războiul cu Iranul. Trei dolari pe galon, dar, în cele din urmă, sub doi dolari pe galon. Totul se va întâmpla rapid, iar Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Trump pe rețelele de socializare.

Trump nu a reușit încă să-și atingă obiectivele pe care și le-a propus atunci când a lansat „Operațiunea Epic Fury” în februarie: să pună capăt programului nuclear al Iranului, să-i împiedice capacitatea de a-și ataca vecinii și să creeze condițiile necesare pentru ca iranienii să-și răstoarne conducerea.

Conducătorii clerici de la Teheran rămân la putere și își propun să iasă din război mai puternici decât înainte. Aceștia continuă să ceară ridicarea sancțiunilor și speră să poată percepe, în cele din urmă, taxe de la navele care tranzitează strâmtoarea.

Editor : B.E.