Iranul anunță că este puțin probabil ca doctrina sa nucleară să se schimbe. Ministrul Abbas Araqchi vrea protocol nou pentru Ormuz

Negotiations between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran Abbas Araqchi at the Reception House of the Russian Foreign Ministry.
Un nou protocol pentru Strâmtoarea Ormuz Atacurile din apropierea zonelor urbane, puse pe seama relocării forțelor americane

Poziția Iranului față de dezvoltarea armelor nucleare nu se va schimba în mod semnificativ, a declarat ministrul de Externe Abbas Araqchi pentru Al Jazeera, într-o declarație preluată miercuri de mass-media iraniană, precizând totodată că noul lider suprem nu și-a exprimat încă public opinia cu privire la această chestiune. Fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, s-a opus dezvoltării armelor de distrugere în masă într-o fatwa, sau edict religios, emis la începutul anilor 2000, anunță Reuters.

Țările occidentale, printre care SUA și Israel, acuză de ani buni Teheranul că urmărește să obțină arme nucleare, în timp ce autoritățile iraniene susțin că programul lor nuclear are exclusiv scopuri civile.

Araqchi a afirmat că fatwa-urile depind de juristul islamic care le emite și a adăugat că nu se află încă în măsură să judece opiniile juridice sau politice ale lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului.

Un nou protocol pentru Strâmtoarea Ormuz

Ministrul de Externe al Iranului a declarat că, în opinia sa, după încheierea războiului, țările riverane Golfului ar trebui să elaboreze un nou protocol pentru Strâmtoarea Ormuz, pentru a asigura că trecerea în siguranță prin această strâmtoare se realizează în anumite condiții, în concordanță cu interesele iraniene și regionale. Iranul a închis această poartă vitală pentru energie, prin care trece o cincime din petrolul și gazul lichefiat la nivel mondial, afirmând că „nu va permite nici măcar un litru de petrol” să ajungă în SUA, Israel și la partenerii acestora.

Marți, președintele Parlamentului iranian a postat pe X că situația din Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război.

SUA au încercat să formeze o coaliție navală pentru a escorta navele care traversează strâmtoarea, însă majoritatea aliaților NATO au declarat că nu doresc să se implice în operațiuni militare împotriva Iranului.

Franța, membră a NATO, a declarat că va lua în considerare o coaliție internațională comună pentru a asigura trecerea prin strâmtoare numai după un armistițiu și negocieri prealabile cu Teheranul.

Araqchi a afirmat că încetarea războiului este posibilă doar dacă conflictul se încheie definitiv în întreaga regiune și Iranul primește despăgubiri pentru pagubele suferite.

Atacurile din apropierea zonelor urbane, puse pe seama relocării forțelor americane

Întrebat despre atacurile iraniene din Golf care nu vizează doar bazele militare americane, ci afectează și zone rezidențiale sau comerciale, ministrul de Externe al Iranului a spus că acest lucru se datorează faptului că forțele americane s-au relocat în zone urbane.

„Oriunde se adunau forțele americane, oriunde existau instalații care le aparțineau, acestea erau țintite. Este posibil ca unele dintre aceste locuri să fi fost în apropierea zonelor urbane”, a spus diplomatul iranian de rang înalt.

Araqchi a recunoscut că țările din regiune sunt „supărate și că populația lor a fost afectată sau deranjată” de atacurile iraniene, dar a adăugat că vina revine în întregime SUA pentru că a început războiul pe 28 februarie.

