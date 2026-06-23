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Iranul anunţă că negocierile tehnice cu SUA s-au încheiat şi se trece la următoarea fază. Ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Foto: Profimedia
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Din articol
Bessent: „Iranul s-a angajat să asigure un tranzit liber” Ghalibaf: „Iranul va administra Strâmtoarea Ormuz”

Viceministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat marţi că negocierile tehnice care au avut loc în Elveţia între delegaţiile Iranului şi Statelor Unite s-au încheiat cu crearea a patru grupuri de lucru şi că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt.

„Pe baza acordurilor încheiate, viitoarele negocieri se vor desfăşura sub supravegherea unui comitet de nivel înalt, cu prezenţa preşedintelui Adunării Consultative Islamice şi a ministrului nostru de externe, a vicepreşedintelui SUA şi a prim-miniştrilor Qatarului şi Pakistanului”, a subliniat Gharibabadi, potrivit agenţiei IRNA, preluată de EFE și Agerpres.

Reprezentantul iranian nu a precizat o dată pentru viitoarele negocieri.

Cele patru grupuri de lucru privesc următoarele chestiuni: ridicarea sancţiunilor, programul nuclear, reconstrucţie şi dezvoltare economică, monitorizare şi implementare.

Gharibabadi, care a condus echipa tehnică de negocieri a Iranului, a afirmat, de asemenea, că s-a convenit eliberarea „imediată” a 12 miliarde de dolari din fondurile îngheţate ale Iranului şi că Statele Unite au emis o licenţă care autorizează vânzarea de petrol produs de Iran.

Luni, Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licenţă care autorizează timp de 60 de zile - până pe 21 august - producerea, vânzarea, transportul şi importul de ţiţei, produse petrochimice şi alte derivate ale petrolului iranian, deşi principalele sancţiuni economice împotriva Teheranului rămân în vigoare.

Bessent: „Iranul s-a angajat să asigure un tranzit liber”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pe X că, „în concordanţă cu discuţiile productive care au loc în Elveţia, Iranul s-a angajat să asigure un tranzit liber şi deschis în Strâmtoarea Ormuz şi să permită intrarea inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică pe teritoriul său”.

Luni, vicepreşedintele american, JD Vance, a afirmat la Burgenstock (Elveţia) că duminică, la începutul negocierilor, s-au realizat „progrese foarte bune” în privinţa discuţiilor cu Teheranul şi a spus că „Strâmtoarea Ormuz este deschisă”, iar AIEA va putea intra în Iran.

După ce au ajuns la un acord-cadru, săptămâna trecută SUA au ridicat blocada asupra porturilor şi coastelor iraniene impusă în aprilie pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran, a cărui economie depinde de petrol.

Înainte de impunerea asediului american, Iranul obişnuia să încarce peste 1,5 milioane de barili pe zi pentru export. În luna mai, acest volum a scăzut la 260.000 de barili pe zi, conform analizelor CNBC.

Ghalibaf: „Iranul va administra Strâmtoarea Ormuz”

De partea cealaltă, negociatorul-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat luni că condiţiile din Strâmtoarea Ormuz nu vor reveni la nivelurile de dinainte de război şi că această cale navigabilă va fi administrată de ţara sa, potrivit agenţiei oficale de presă IRNA.

„Toată lumea trebuie să ştie că administrarea Strâmtorii Ormuz nu va reveni niciodată la ceea ce era înainte de război”, a declarat Ghalibaf care conduce negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, conform IRNA.

„Desigur, regulile internaţionale vor fi respectate, dar Iranul va administra Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat el.

Editor : B.P.

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