Live TV

Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru petrol

Data publicării:
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Foto: Profimedia

Televiziunea de stat iraniană a anunţat, sâmbătă, că ţări europene discută cu Teheranul pentru a obţine autorizaţii de traversare a Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerţul global cu petrol, blocată de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

„După trecerea navelor din ţări din Asia de Est, în special din China, Japonia şi Pakistan, am primit astăzi informaţii că europenii au început negocieri cu marina Gardienilor Revoluţiei” pentru a traversa strâmtoarea, a anunţat televiziunea de stat, fără a preciza despre ce ţări este vorba, relatează AFP preluată de Agerpres.

Blocada iraniană a acestei rute maritime, prin care trece de obicei o cincime din producţia mondială de petrol, perturbă pieţele globale şi oferă Teheranului un avantaj strategic.

Citește și: Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington

În această dimineaţă, şeful comisiei parlamentare pentru securitate naţională, Ebrahim Azizi, a indicat că ţara „a stabilit un mecanism profesional de gestionare a traficului” în Strâmtoarea Ormuz, care va fi în curând operaţional.

„În acest proces, vor beneficia doar navele comerciale şi părţile care cooperează cu Iranul”, a subliniat el, adăugând că „se vor colecta taxele necesare pentru servicii specializate”.

„Ruta va rămâne închisă operatorilor aşa-numitului proiect de „libertate””, a declarat el, referindu-se la o operaţiune militară temporară a SUA care vizează ghidarea navelor comerciale blocate în strâmtoare.

Citește și: Avem un plan de escaladare”. SUA și Israelul, în pregătiri pentru o eventuală reluare a atacurilor împotriva Iranului

Statele Unite menţin, la rândul lor, blocada porturilor iraniene în pofida armistiţiului fragil intrat în vigoare pe 8 aprilie.

Iranul anunţase deja joi că forţele sale navale au permis trecerea a „peste 30 de nave” chineze prin Strâmtoarea Ormuz.

China este principalul importator de petrol iranian.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Sanchez si yamal
4
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
5
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
„Avem un plan de escaladare”. SUA și Israelul, în pregătiri pentru o eventuală reluare a atacurilor împotriva Iranului
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Diplomația prin amenințări a lui Donald Trump în privința Iranului a ajuns în impas: „Subminează orice mesaj ar dori să transmită”
putin da noroc cu xi jinping
Pelerinaj la Xi Jinping. Vladimir Putin face o vizită în China, la câteva zile după Donald Trump
taiwan on map
Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența. Taipeiul răspunde și spune că e „o naţiune democratică, suverană”
Flag,Of,China,And,Russia,Painted,On,A,Concrete,Wall.
Cum a ajuns Moscova din ce în ce mai dependentă de banii și tehnologiile chineze. „Pentru Beijing e doar o căsătorie de conveniență”
Recomandările redacţiei
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
steag turcia flickr
Turcia propune o conductă de combustibil către țările de pe flancul...
alexandra capitanescu eurovision
Eurovision 2026. Nou mesaj al Alexandrei Căpitănescu, înainte de...
dragos pislaru (1)
Din ce trăiește un politician? Pîslaru spune că e „întreținut” de...
Ultimele știri
Un judecător francez a deschis o anchetă în cazul uciderii jurnalisului Jamal Khashoggi
Bolojan, amintiri din studenția de la Timișoara: „Când răpăie gloanțele, începi să vezi lumea altfel”
Zeci de mii de oameni la două marșuri rivale la Londra: protest anti-imigrație și unul pro-palestinian. 4.000 de polițiști mobilizați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Fanatik.ro
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
Adevărul
România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
“Fata asta a făcut mai mult decât toată artistărimea din ultimii ani”. Elena Cârstea o apără pe Alexandra...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Pro FM
Britney Spears, scandal într-un restaurant. Martorii spun că a țipat, a lătrat și s-a plimbat cu un cuțit în...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Gabriela Cristea, mai încrezătoare ca niciodată în costum de baie, după ce a slăbit 30 kg. "Simțeam că mă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...