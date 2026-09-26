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Iranul aşteaptă o reacţie din partea SUA la planul său de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. WSJ a relatat că Trump l-a respins

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Mizele unui conflict care durează de 7 luni Plan care ar opri ostilitățile pe toate fronturile Iranul și aliații lui au ripostat, prin extinderea conflictului în întreaga regiune

Iranul aşteaptă sâmbătă un răspuns oficial din partea SUA la propunerea sa privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încetarea luptelor din războiul mai amplu din Orientul Mijlociu. Publicația The Wall Street Journal a relatat că preşedintele american Donald Trump a respins acordul, informează Reuters, preluată de News.ro.

Iranul a prezentat iniţiativa diplomatică la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, afirmând că aceasta a fost transmisă americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar şi că ar putea duce la redeschiderea căii navigabile strategice şi la încetarea ostilităţilor din regiune în termen de şapte zile.

Mizele unui conflict care durează de 7 luni

Iranienii au purtat discuţii şi cu rivalii lor saudiţi în legătură cu strâmtoarea, ceea ce evidenţiază mizele unui conflict care durează de şapte luni, a perturbat fluxurile de petrol prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume şi a afectat economia globală.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, le-a declarat vineri jurnaliştilor, la ONU, că acordul ar declanşa o numărătoare inversă de şapte zile pentru redeschiderea strâmtorii şi pentru o suspendare a luptelor din regiune.

"Dacă există seriozitate din partea SUA pentru a ajunge la un acord şi a redeschide Strâmtoarea Ormuz, totul este acum pregătit", a declarat Araqchi.

Dacă SUA ar accepta, părţile aflate în conflict ar putea începe negocieri mai ample "pe teme convenite de comun acord", a spus Araqchi.

Acestea ar putea include eventual discuţii privind programul nuclear al Iranului. Trump a promis că Teheranul nu va obţine niciodată o bombă nucleară, în timp ce un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că Iranul nu va da dovadă de nicio flexibilitate în privinţa programului său nuclear, chiar dacă Statele Unite acceptă acordul de pace propus.

Iranul nu va face nicio concesie în privinţa drepturilor sale, inclusiv în ceea ce priveşte îmbogăţirea uraniului sau trimiterea în afara ţării a uraniului său puternic îmbogăţit, a declarat oficialul.

Plan care ar opri ostilitățile pe toate fronturile

Chiar şi aşa, Iranul a prezentat un plan care ar opri ostilităţile pe toate fronturile, inclusiv în Liban. În schimb, planul ar impune Statelor Unite să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să deblocheze fondurile îngheţate ale Iranului şi să renunţe la sancţiunile asupra petrolului iranian, a declarat Araqchi.

Un oficial american, care a vorbit sub protecţia anonimatului, calificase anterior discuţiile purtate prin intermediul mediatorilor drept "pozitive şi constructive".

Însă Trump era sceptic, în discuţii private, că Iranul îi va îndeplini cerinţele, potrivit Wall Street Journal, şi le-a spus colaboratorilor săi că vede drept probabilă reluarea campaniei de bombardamente.

Reuters nu a putut confirma imediat informaţiile publicate de Wall Street Journal.

Tentativele anterioare de soluţionare diplomatică nu au reuşit să pună capăt războiului, care a început la 28 februarie cu atacuri americane şi israeliene.

De atunci, războiul a alternat între perioade de acalmie şi reluarea atacurilor, provocând moartea a mii de persoane, slăbind forţele convenţionale ale Iranului şi afectând economia iraniană, care se confrunta deja cu dificultăţi.

Iranul și aliații lui au ripostat, prin extinderea conflictului în întreaga regiune

Iranul şi aliaţii săi au ripostat prin extinderea conflictului în întreaga regiune. Iranul, care controlează strâmtoarea împreună cu Omanul, a atacat cu drone şi rachete aliaţi ai SUA din Golf, în timp ce aliaţii săi Houthi din Yemen au vizat interese saudite.

Miliţii din Irak aliniate Iranului au fost acuzate de un atac asupra unei conducte, care a scos temporar de pe piaţă o cantitate suplimentară de petrol saudit. În tot acest timp, Hezbollah, susţinut de Iran, s-a confruntat cu forţele israeliene în Liban.

Araqchi l-a informat pe omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan, cu privire la înţelegerea dintre Iran şi Oman referitoare la rutele maritime sigure din Strâmtoarea Ormuz, a anunţat Ministerul iranian de Externe sâmbătă dimineaţă.

Extinderea efectelor războiului i-a determinat, de asemenea, pe aliaţii Arabiei Saudite să îşi unească eforturile pentru consolidarea apărării regatului.

Guvernul yemenit recunoscut internaţional şi susţinut de Arabia Saudită a fost atacat de combatanţii Houthi, aliaţi ai Iranului, iar rachete lansate de Houthi au lovit teritoriul regatului.

Coaliţia din Yemen condusă de Arabia Saudită a anunţat sâmbătă dimineaţă că a interceptat două drone lansate de Houthi spre capitala saudită Riad, precum şi o rachetă balistică lansată de Houthi spre Khamis Mushait.

Houthi, care controlează zonele cele mai populate ale Yemenului şi o mare parte din nordul ţării, au lansat atacuri împotriva Arabiei Saudite după ce au declarat în iulie o blocadă navală împotriva Riadului, atacurile vizând inclusiv nave saudite în Marea Roşie.

Atacurile au vizat oraşe saudite, infrastructură energetică şi transporturi maritime, amplificând presiunile asupra aprovizionării globale cu petrol provocate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului şi punând în pericol principala rută alternativă prin Marea Roşie pentru exporturile din Golf, în condiţiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocat.

Oficiali din domeniul apărării din Turcia şi Pakistan, ambele ţări partenere într-un pact comun de apărare cu Arabia Saudită, s-au întâlnit vineri la Riad pentru a analiza situaţia de securitate şi pentru a discuta despre cooperarea în domeniul informaţiilor, coordonarea militară şi integrarea forţelor, a transmis Ministerul saudit al Apărării într-un comunicat.

Comunicatul a fost publicat la o zi după ce miniştrii de Externe din Arabia Saudită, Pakistan şi Turcia s-au întâlnit în cadrul Acordului Comun de Apărare de la Mecca.

Violenţele din Yemen au provocat o nouă criză umanitară, a anunţat vineri agenţia ONU pentru copii, raportând o creştere a malnutriţiei acute în rândul copiilor.

Editor : M.C

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