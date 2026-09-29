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Iranul aşteaptă un răspuns din partea SUA după ce au avut loc noi negocieri indirecte. Miza: deschiderea Strâmtorii Ormuz

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Abbas Araghchi
Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Propunerea respinsă de Trump

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunţat luni seară că Iranul aşteaptă un răspuns din partea SUA în urma unor noi discuţii indirecte desfăşurate prin intermediul mediatorilor qatarezi la New York pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu şi care să permită mai întâi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. O propunere iraniană anterioară a fost respinsă de preşedintele american Donald Trump.

Mediatorii qatarezi „au prezentat idei şi le-am discutat. Ei trebuie să abordeze din nou problema cu partea americană, după care răspunsul final din partea Statelor Unite ne va fi transmis prin intermediul mediatorului qatarez”, a explicat ministrul Araghchi, într-un interviu acordat agenţiei iraniene Irna la New York, unde el a venit pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, potrivit AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Atenţia se concentrează în prezent numai pe Strâmtoarea Ormuz, iar redeschiderea acesteia este condiţionată de respectarea unor cerinţe pe care noi le-am comunicat celeilalte părţi”, a precizat ministrul iranian.

Qatarul estimează că răspunsul din partea SUA ar putea veni chiar în cursul zilei de marţi, după care „la Teheran va fi luată o decizie în funcţie de acesta”, a adăugat şeful diplomaţiei iraniene.

Propunerea respinsă de Trump

Anterior, Iranul a propus Statelor Unite un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile şi de reluarea a negocierilor asupra programului nuclear iranian, în schimbul ridicării de către SUA a blocadei navale impuse porturilor iraniene, suspendării sancţiunilor asupra petrolului iranian şi restabilirii armistiţiului, propunere ce a fost însă respinsă de preşedintele american Donald Trump.

Războiul pe care Statele Unite şi Israelul l-au lansat împotriva Iranului intră în a opta lună şi procesul de soluţionare se află în impas, cu sancţiuni americane intensificate şi atacuri ocazionale ale Teheranului împotriva petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz.

Un acord provizoriu semnat în iunie, între timp eşuat, a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, mai ales sancţiunile impuse Iranului şi dosarul nuclear iranian, acesta din urmă privind în special neutralizarea stocului de uraniu îmbogăţit al Teheranului.

Editor : B.P.

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