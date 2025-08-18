Live TV

Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment. Planuri pentru „cel mai rău scenariu”

Data publicării:
Mohammad Reza Aref
Mohammad Reza Aref. Foto Profimedia

Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment”, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două ţări inamice, informează AFP.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un surprinzător atac asupra teritoriului iranian, unde a întreprins sute de lovituri ce au vizat în special obiective militare şi nucleare, şi a ucis cercetători implicaţi în programul nuclear iranian, precum şi ofiţeri de rang înalt din armata iraniană.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete şi de drone asupra Israelului şi a vizat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

SUA, care au bombardat de asemenea pe 22 iunie obiective nucleare în Iran, au anunţat o încetare a ostilităţilor pe 24 iunie.

„Trebuie să fim gata în orice moment pentru confruntare. Astăzi, noi nici măcar nu suntem într-o situaţie de armistiţiu, există mai degrabă o încetare a ostilităţilor”, a declarat Aref.

Iranul „pregăteşte planuri pentru cel mai rău scenariu”, a afirmat înainte de acesta Yahya Rahim Safavi, consilier militar al ghidului suprem iranian Ali Khamenei, citat duminică de cotidianul Shargh.

„Nu există în prezent un veritabil armistiţiu, noi suntem în fază de război, şi acesta poate izbucni în orice moment. Nu există niciun protocol, nicio reglementare, niciun acord între noi şi israelieni, nici între noi şi americani”, a subliniat Safavi.

După armistiţiu, responsabili şi comandanţi militari iranieni afirmă că ţara lor este gata pentru o nouă confruntare, însă nu caută război.

Peste o mie de persoane au fost ucise în Iran în timpul conflictului din iunie, potrivit autorităţilor iraniene. Israelul a informat la rândul său despre 28 de morţi.

Puterile occidentale şi Israelul acuză Iranul că vrea să se doteze cu arme nucleare.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Geoffrey Hinton
2
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
4
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intalnire zelenski ue ucraina sua washington(1)
Discuții SUA - Ucraina - UE la Washington. Zelenski îi cere lui Trump...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
profimedia-1029621150
Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac...
Ultimele știri
Ce vestimentație a ales Zelenski pentru întâlnirea cu Trump, după ce consilierii SUA au cerut ca liderul ucrainean să poarte costum
Mineritul la Roșia Montană este exclus cu tehnologia disponibilă azi, afirmă Nicușor Dan, aflat acolo în vacanță
Liderii statelor UE participă marţi la o videoconferinţă după discuțiile de la Casa Albă. Ora la care va fi organizată întâlnirea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gideon saar face declaratii
Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană. Motivul care stă la baza deciziei
general rus
Un general rus care comanda un grup de elită a armatei lui Putin a fost grav rănit. Care este starea acestuia
Zionist Party Member Rothman Hold A Israel-Palestian Conflict War
Australia a interzis accesul pe teritoriul său pentru un deputat din coaliția de guvernare din Israel. Motivele invocate de Canberra
Peter Magyar, liderul partidului TISZA. Foto- Peter Magyar:Facebook
Oponentul lui Viktor Orban, liderul opoziției ungare Peter Magyar, vrea garanții că Rusia nu se amestecă în alegerile din Ungaria
Prime Minister Keir Starmer speaks to Coalition of the Willing
Liderii Coaliției Voinței, pregătiți să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților
Partenerii noștri
Pe Roz
Catrinel Menghia, apariție surprinzătoare în costum de baie: „Ghiciți cine a făcut pozele, soțul sau soacra?”
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a fost câștigată de Pro TV
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea...
Adevărul
Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Alina Eremia, noi imagini și declarații după nunta cu Edi Barbu: „Nu-mi încap în piele de fericire, a fost...
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Psihologul Adina Petre, confesiune cutremurătoare: „Nu putea să-și asume că trăia cu o grasă”
Newsweek
De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile