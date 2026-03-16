Iranul a avertizat luni România că va reacționa pe plan politic și juridic în cazul în care țara noastră ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, relatează Iran International, care transmite de la Londra.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei în cadrul unei conferințe de presă. săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.

„Statele Unite exercită o presiune puternică asupra țărilor europene, dar rămâne de văzut dacă Europa este dispusă să joace un rol constructiv în evoluțiile internaționale.

Permiterea utilizării teritoriului românesc ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Acest lucru ar fi inacceptabil din punct de vedere al dreptului internațional, ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României și ar deveni o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și România. Iranul va răspunde în consecință, atât din punct de vedere juridic, cât și politic”, a spus Baghaei.

Reamintim că România a aprobat la 11 martie cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de realimentare, echipamente și trupe în România, în contextul războiului din Iran. Președintele Nicușor Dan a subliniat că aceste echipamente sunt strict defensive și vor fi dislocate în baza parteneriatului strategic.

Cererea a fost aprobată întâi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a fost apoi votată în Parlament, în urma unei ședințe cu scandal.

Românii nu trebuie să fie îngrijoraţi, ţara este mai în siguranţă prin prezenţa militară americană sporită, a dat asigurări preşedintele Nicuşor Dan.

Duminică au aterizat În România, la Baza 90, primele trei avioane cisternă Boeing KC-135 Stratotanker ale Statelor Unite ale Americii.

