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Iranul cere SUA să accepte propunerea de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile

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stramtoarea ormuz nave
Nave ancorate în largul coastei orașului Khasab, Oman, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au depășit nivelurile de dinaintea războiului, în pofida atacurilor asupra navelor. Foto: AFP / Profimedia
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Iranul a cerut duminică Statelor Unite să accepte propunerea sa privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol şi gaze naturale, afirmând că oferta prezentată Washingtonului în septembrie rămâne valabilă, transmite Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul continuă să analizeze observaţiile transmise de administraţia americană, dar a acuzat Washingtonul că nu manifestă disponibilitatea necesară pentru încheierea unui acord.

„Poziţia noastră este clară şi se bazează pe propunerea de şapte zile prezentată Statelor Unite. Ei ne-au transmis observaţii pe care le analizăm, dar oferta noastră rămâne pe masă. Dacă ar exista sinceritate din partea americană, ceea ce nu este cazul, calea către redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar fi evidentă”, a declarat Araqchi, aflat la Bagdad pentru o reuniune a Organizaţiei Cooperării Islamice.

Iranul a prezentat propunerea la mijlocul lunii septembrie, după eşecul unui armistiţiu temporar. Ulterior, Teheranul a confirmat primirea unui răspuns american, însă conducerea iraniană a anunţat săptămâna trecută că negocierile au intrat în impas deoarece Washingtonul nu a acceptat toate cele şapte condiţii impuse pentru redeschiderea strâmtorii.

Printre principalele cerinţe iraniene se numără ridicarea blocadei americane asupra porturilor ţării, eliminarea sancţiunilor împotriva exporturilor iraniene de petrol şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile regionale.

Potrivit lui Araqchi, dacă Statele Unite acceptă condiţiile Teheranului, Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în termen de şase zile, iar negocierile ar urma să fie reluate în ziua următoare.

Unul dintre principalele obstacole în calea acordului îl reprezintă insistenţa Washingtonului ca programul nuclear iranian să fie inclus încă de la începutul negocierilor.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat anterior că Iranul trebuie să reducă semnificativ capacitatea de îmbogăţire a uraniului pentru a satisface cerinţele Statelor Unite şi a pune capăt războiului dintre cele două ţări, care durează de opt luni.

Teheranul susţine însă că discuţiile trebuie să se concentreze iniţial asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi restabilirii securităţii navigaţiei.

Înaintea izbucnirii războiului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), ceea ce face din redeschiderea acestei rute o problemă majoră pentru pieţele energetice internaţionale.

Editor : Sebastian Eduard

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