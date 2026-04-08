Iranul, cu „degetul pe trăgaci” în ciuda armistițiului. „Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem încredere în promisiuni”

Steagurile Statelor Unite și Iranului. Foto: Profimedia

Gărzile Revoluției din Iran transmit că rămân în stare de alertă maximă, în ciuda armistițiului anunțat între Teheran și Washington, afirmând că nu au încredere în promisiunile Statelor Unite. În paralel, președintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra riscului unor „provocări și acte de sabotaj”, în contextul unei încetări a focului pe care liderii regionali o consideră fragilă, scrie News.ro.

„Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem nicio încredere în promisiunile sale și vom răspunde la orice agresiune la un nivel superior”, a adăugat armata ideologică.

De altfel, Gărzile Revoluției Iraniene au declarat miercuri că au atacat, în timpul nopții, complexe energetice și conducte de transport al petrolului legate de SUA și Israel, inclusiv instalații petroliere din orașul portuar Yanbu din Arabia Saudită, a relatat mass-media de stat. Nu este clar dacă aceste atacuri au avut loc înainte sau după anunțarea armistițiului.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri în privința „eventualelor provocări și acte de sabotaj”, după anunțarea unui armistițiu între Iran și Statele Unite.

„Salutăm încetarea focului (...) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a afirmat șeful statului turc pe X.

El a declarat că speră ca regiunea să revină la pace după ce a suferit din cauza conflictului și a instabilității, adăugând că Turcia va continua să sprijine eforturile în direcția unei păci durabile.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto Profimedia
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este „fragil”, afirmă JD...
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth.
Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operațiunea împotriva Iranului
rachete iraniene
Iranul a atacat mai multe state din regiune, in ciuda armistițiului cu SUA
Donald Trump
Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, după armistițiul cu Teheranul: „Discutăm și vom discuta despre reducerea tarifelor”
iran armistitiu
Ce se întâmplă în Iran după anunțul armistițiului cu SUA: Teheranul proclamă victoria, manifestație cu scandări „Moarte Americii”
stramtoarea ormuz din satelit randare 3D
Bălăceanu, despre armistițiu în Golf: Trebuie să ne gândim dacă o criză precum cea a Suezului va însemna același lucru și pentru Ormuz
Recomandările redacţiei
Russian,Hacker,At,Laptop.,Malware,And,Virus,Danger,From,Russia.
O campanie de spionaj desfășurată de GRU la nivel global a fost...
fotografii cu victor ponta, nicusor dan si florian coldea
Scandalul pozelor publicate de Elena Lasconi în campania din 2025...
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Culisele deciziei lui Trump de a băga SUA în război cu Iranul: de la...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan salută armistițiul dintre SUA și Iran: „România este...
Ora 18:00. Ilie Bolojan și ministrul Energiei vor susține o conferință de presă, în contextul crizei carburanților
Administratori de firme, acuzaţi de achiziţii fictive de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”. Prejudiciu de 3,2 milioane lei
Franţa a testat cu succes tiruri de rachete de pe o dronă MQ-9 Reaper împotriva altor drone folosind muniție antitanc
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...