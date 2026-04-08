Iranul, cu „degetul pe trăgaci” în ciuda armistițiului. „Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem încredere în promisiuni”

Gărzile Revoluției din Iran transmit că rămân în stare de alertă maximă, în ciuda armistițiului anunțat între Teheran și Washington, afirmând că nu au încredere în promisiunile Statelor Unite. În paralel, președintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra riscului unor „provocări și acte de sabotaj”, în contextul unei încetări a focului pe care liderii regionali o consideră fragilă, scrie News.ro.

„Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem nicio încredere în promisiunile sale și vom răspunde la orice agresiune la un nivel superior”, a adăugat armata ideologică.

De altfel, Gărzile Revoluției Iraniene au declarat miercuri că au atacat, în timpul nopții, complexe energetice și conducte de transport al petrolului legate de SUA și Israel, inclusiv instalații petroliere din orașul portuar Yanbu din Arabia Saudită, a relatat mass-media de stat. Nu este clar dacă aceste atacuri au avut loc înainte sau după anunțarea armistițiului.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri în privința „eventualelor provocări și acte de sabotaj”, după anunțarea unui armistițiu între Iran și Statele Unite.

„Salutăm încetarea focului (...) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a afirmat șeful statului turc pe X.

El a declarat că speră ca regiunea să revină la pace după ce a suferit din cauza conflictului și a instabilității, adăugând că Turcia va continua să sprijine eforturile în direcția unei păci durabile.

