Iranul declară că porturile din Golf sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”

Comandamentul unificat al forțelor armate iraniene a declarat că porturile din Golful Persic și din Marea Omanului sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”, a relatat postul public de televiziune IRIB, preluat de Al Jazeera.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran consideră că apărarea drepturilor legale ale țării noastre este o datorie naturală și legală și, în consecință, exercitarea suveranității Republicii Islamice Iran în apele teritoriale ale țării noastre este dreptul natural al națiunii iraniene”, a citat IRIB declarația forțelor iraniene.

Iranul va continua să asigure securitatea strâmtorii, iar „navele afiliate inamicului nu au și nu vor avea dreptul să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația forțelor armate.

Alte nave vor avea dreptul de trecere prin strâmtoare, sub rezerva respectării reglementărilor impuse de Iran, a adăugat sursa citată.

„De asemenea, având în vedere amenințările continue ale inamicului împotriva națiunii iraniene și a securității naționale a țării noastre, chiar și după încheierea războiului, Republica Islamică Iran va implementa cu fermitate un mecanism permanent de control al Strâmtorii Ormuz”, a raportat postul public de televiziune.

„Impunerea criminală de către SUA a restricțiilor asupra circulației navelor în apele internaționale este un act ilegal și echivalează cu pirateria.”

Dacă securitatea porturilor este amenințată, „niciun port din Golful Persic și din Marea Omanului nu va fi în siguranță”, au adăugat forțele armate iraniene.

Armata americană a anunțat că va începe luni blocada maritimă

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că a ordonat Marinei SUA să instituie imediat o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la refuzul "intransigent" al Iranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare, în timpul negocierilor de pace de la Islamabad.

Armata americană a anunțat că va începe luni blocarea întregului trafic maritim care intră și iese din porturile și zonele de coastă iraniene, după ce discuțiile din weekend nu au reușit să ajungă la un acord pentru încetarea războiului cu Iranul, punând în pericol un armistițiu fragil de două săptămâni.

Discuțiile de la Islamabad, care s-au desfășurat de sâmbătă până duminică dimineața, au reprezentat prima întâlnire directă dintre SUA și Iran din ultimii peste zece ani și discuțiile la cel mai înalt nivel de la Revoluția Islamică din Iran din 1979.

Negocierile au avut loc la câteva zile după ce marți a intrat în vigoare un armistițiu, menit să pună capăt celor șase săptămâni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni în întreaga regiune a Golfului, au blocat aprovizionarea vitală cu energie și au stârnit temeri privind un conflict regional mai amplu.

Comandamentul Central al SUA a declarat că blocada americană, care va începe luni la ora 10:00 ET (14:00 GMT), va fi „aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau părăsesc porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman”.

„Taxă ilegală în marea liberă”

Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene nu vor fi împiedicate, a declarat armata SUA. Informații suplimentare vor fi furnizate marinarilor comerciali printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei, a precizat aceasta.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că forțele americane vor intercepta, de asemenea, orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

El a adăugat că Marina SUA va începe să distrugă minele pe care iranienii le-au aruncat în Strâmtoarea Ormuz, un punct de strangulare pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie.

În timp ce datele privind transportul maritim au arătat că trei superpetroliere încărcate la maxim cu petrol au trecut prin strâmtoare sâmbătă, luni, înainte de blocada SUA, petrolierele se fereau de această cale navigabilă.

Prețurile de referință ale țițeiului au crescut cu peste 7%, depășind 100 de dolari pe baril în tranzacțiile de luni dimineață din Asia, în timp ce dolarul a înregistrat un salt, iar contractele futures pe acțiuni din SUA au scăzut în urma anunțului privind blocada.

„Trump vrea o soluție rapidă”, a declarat Dana Stroul, fostă înaltă funcționară a Pentagonului în timpul administrației Biden, care lucrează acum la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat. „Realitatea este că această misiune este dificil de executat singură și probabil nesustenabilă pe termen mediu și lung.”

