Live TV

Iranul declară că porturile din Golf sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”

Data publicării:
Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman. Foto: Profimedia
Din articol
Armata americană a anunțat că va începe luni blocada maritimă „Taxă ilegală în marea liberă"

Comandamentul unificat al forțelor armate iraniene a declarat că porturile din Golful Persic și din Marea Omanului sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”, a relatat postul public de televiziune IRIB, preluat de Al Jazeera.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran consideră că apărarea drepturilor legale ale țării noastre este o datorie naturală și legală și, în consecință, exercitarea suveranității Republicii Islamice Iran în apele teritoriale ale țării noastre este dreptul natural al națiunii iraniene”, a citat IRIB declarația forțelor iraniene.

Iranul va continua să asigure securitatea strâmtorii, iar „navele afiliate inamicului nu au și nu vor avea dreptul să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația forțelor armate.

Alte nave vor avea dreptul de trecere prin strâmtoare, sub rezerva respectării reglementărilor impuse de Iran, a adăugat sursa citată.

„De asemenea, având în vedere amenințările continue ale inamicului împotriva națiunii iraniene și a securității naționale a țării noastre, chiar și după încheierea războiului, Republica Islamică Iran va implementa cu fermitate un mecanism permanent de control al Strâmtorii Ormuz”, a raportat postul public de televiziune.

„Impunerea criminală de către SUA a restricțiilor asupra circulației navelor în apele internaționale este un act ilegal și echivalează cu pirateria.”

Dacă securitatea porturilor este amenințată, „niciun port din Golful Persic și din Marea Omanului nu va fi în siguranță”, au adăugat forțele armate iraniene.

Armata americană a anunțat că va începe luni blocada maritimă

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că a ordonat Marinei SUA să instituie imediat o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la refuzul "intransigent" al Iranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare, în timpul negocierilor de pace de la Islamabad.

Armata americană a anunțat că va începe luni blocarea întregului trafic maritim care intră și iese din porturile și zonele de coastă iraniene, după ce discuțiile din weekend nu au reușit să ajungă la un acord pentru încetarea războiului cu Iranul, punând în pericol un armistițiu fragil de două săptămâni.

Discuțiile de la Islamabad, care s-au desfășurat de sâmbătă până duminică dimineața, au reprezentat prima întâlnire directă dintre SUA și Iran din ultimii peste zece ani și discuțiile la cel mai înalt nivel de la Revoluția Islamică din Iran din 1979.

Negocierile au avut loc la câteva zile după ce marți a intrat în vigoare un armistițiu, menit să pună capăt celor șase săptămâni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni în întreaga regiune a Golfului, au blocat aprovizionarea vitală cu energie și au stârnit temeri privind un conflict regional mai amplu.

Comandamentul Central al SUA a declarat că blocada americană, care va începe luni la ora 10:00 ET (14:00 GMT), va fi „aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau părăsesc porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman”.

„Taxă ilegală în marea liberă”

Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene nu vor fi împiedicate, a declarat armata SUA. Informații suplimentare vor fi furnizate marinarilor comerciali printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei, a precizat aceasta.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că forțele americane vor intercepta, de asemenea, orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

El a adăugat că Marina SUA va începe să distrugă minele pe care iranienii le-au aruncat în Strâmtoarea Ormuz, un punct de strangulare pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie.

În timp ce datele privind transportul maritim au arătat că trei superpetroliere încărcate la maxim cu petrol au trecut prin strâmtoare sâmbătă, luni, înainte de blocada SUA, petrolierele se fereau de această cale navigabilă.

Prețurile de referință ale țițeiului au crescut cu peste 7%, depășind 100 de dolari pe baril în tranzacțiile de luni dimineață din Asia, în timp ce dolarul a înregistrat un salt, iar contractele futures pe acțiuni din SUA au scăzut în urma anunțului privind blocada.

„Trump vrea o soluție rapidă”, a declarat Dana Stroul, fostă înaltă funcționară a Pentagonului în timpul administrației Biden, care lucrează acum la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat. „Realitatea este că această misiune este dificil de executat singură și probabil nesustenabilă pe termen mediu și lung.”

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
Diletta Leotta: "Vrem să te vedem tuns!" Toată lumea l-a așteptat: cum a apărut Cristi Chivu la Como - Inter
Digi Sport
Diletta Leotta: "Vrem să te vedem tuns!" Toată lumea l-a așteptat: cum a apărut Cristi Chivu la Como - Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
banner stramtoarea ormuz - iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Trump amenință Iranul cu blocada, Teheranul promite „control permanent” asupra Strâmtorii Ormuz
donald trump
Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă să agraveze conflictul și să scumpească și mai mult petrolul
Sonde petroliere la apus
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril după blocada anunțată de SUA împotriva Iranului
donald trump semneaza un decret
Trump anunță că sumele cheltuite de SUA pentru NATO „vor fi supuse unei analize amănunțite”
bhghs
Trump îl atacă pe Papa Leon: „Nu-mi place de el. E dezastruos în politica externă”. Liderul SUA, în chip de Iisus pe rețelele sociale
Recomandările redacţiei
Hungary Election
Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei
Parties Break Out In Budapest Streets After Opposition Win, Hungary - 13 Apr 2026
Budapesta, transformată în arenă de petrecere după alegerile care au...
accident ciolpani
Doi tineri de 20 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a...
TISZA
Tisza, partidul lui Peter Magyar, obține majoritatea calificată în...
Ultimele știri
Femeie salvată dintr-o casă în flăcări la Videle: un jandarm și un polițist au intervenit înainte de sosirea pompierilor
„Poporul maghiar se bazează pe Europa”. Mesajul lui Sorin Grindeanu după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria
Forintul ungar, la maximul ultimilor patru ani după înfrângerea lui Orban. „Victoria opoziției poate aduce miliarde de euro de la UE”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării...
Adevărul
Cine câștigă și cine pierde după alegerile istorice din Ungaria: Trump și Putin rămân fără cel mai important...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Momentul în care un bărbat sare pe geam ca să scape dintr-o ceartă cu iubita lui. Imaginile fac furori pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Phil Collins, apariție rară alături de fiul lui cel mic. Matthew are 21 de ani și este fotbalist în Austria
Film Now
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis au legat o prietenie profundă la filmările pentru „Scarpetta”. „Ea are...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
Digi FM
Cum păstrezi corect mâncarea de Paște. Greșelile care îți pot strica preparatele în doar câteva ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
James Cameron crede că AI ar putea duce la o apocalipsă provocată de roboți, ca cea din „Terminator 2”
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...