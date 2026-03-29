Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare

Gardienii Revoluției din Iran au desemnat universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare și au cerut evacuarea acestora ca răspuns la atacurile Washingtonului şi Tel Avivului împotriva instituţiilor sale de învăţământ, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Aceștia consideră că „toate universităţile regimului de ocupaţie şi ale Statelor Unite sunt ţinte legitime până când două universităţi vor fi atacate ca represalii pentru cele iraniene care au fost distruse".

Sâmbătă, 28 martie, SUA și Israel au bombardat Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Teheran, iar cu câteva zile înainte au atacat Universitatea de Tehnologie din Isfahan, în centrul Iranului. În niciunul dintre bombardamente nu au fost raportate victime.

Gardienii Revoluției au avertizat „toţi lucrătorii, profesorii şi studenţii universităţilor americane din regiune şi locuitorii din zona înconjurătoare" să stea la cel puţin un kilometru distanţă de aceste instituţii.

„Dacă guvernul SUA doreşte să se asigure că universităţile sale din regiune nu sunt vizate - cel puţin două dintre ele - trebuie să condamne oficial bombardarea" instituţiilor de învăţământ iraniene înainte de prânz, luni, 30 martie, ora locală iraniană, se adaugă în comunicat. De asemenea, se precizează că SUA trebuie să îi „împiedice” pe aliații săi să atace instituţii de educaţie şi de cercetare.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, "ameninţarea rămâne şi va fi pusă în aplicare", se arată, în concluzie, în comunicat.

Editor : A.R.