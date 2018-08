Iranul, demonstrație de forță în Golf, după reintroducerea sancţiunilor americane

Iranul a început joi un exerciţiu naval în Golf, înainte cu câteva zile doar de reintroducerea sancţiunilor americane contra Teheranului, relevă AFP şi Reuters, care citează oficiali americani sub protecţia anonimatului, transmite Agerpres.





Acest exerciţiu apare la o dată neobişnuită, Iranul efectuând în general mai târziu, în toamnă, operaţiuni de această natură şi dimensiune.



Potrivit surselor citate, peste 100 de nave, inclusiv unele de mici dimensiuni, au fost implicate în exerciţiul iranian.



Căpitanul Bill Urban, purtător de cuvânt al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a confirmat într-un comunicat că Statele Unite sunt la curent cu o creştere a operaţiunilor navale ale Iranului în Golf, strâmtoarea Ormuz şi golful Oman.



„Urmărim această situaţie îndeaproape şi vom continua să conlucrăm cu partenerii noştri pentru a asigura libertatea navigaţiei şi libera circulaţie comercială în apele internaţionale", a adăugat Urban.



Acest exerciţiu are loc într-o perioadă de tensiune crescută între Iran şi Statele Unite, care s-au retras în mai din acordul internaţional menit să împiedice Teheranul să se doteze cu arma nucleară.



Oficiali ai SUA au acuzat în mai multe rânduri în ultimii ani marina iraniană şi Corpul Gardienilor Revoluţiei că provoacă navele americane din Golf.



Niciun incident de acest tip nu a avut loc însă în acest an.



În ianuarie 2016, iranienii au reţinut pentru scurt timp echipajele a două mici vase de patrulare americane sub acuzaţia că navigă în apele sale teritoriale. Cei zece marinari americani au fost eliberaţi 24 de ore mai târziu.

