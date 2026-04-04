Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz doar pentru anumite nave: „Autoritățile le vor facilita trecerea”

Iranul a anunţat că va acorda permisiunea navelor care transportă „bunuri esenţiale” să traverseze Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent, potrivit agenţiei de presă de stat Tasnim, citată de CNN.

Nu este clar ce anume consideră Iranul drept „bunuri esenţiale” şi nici dacă Teheranul va menţine blocada asupra navelor provenite din state pe care le consideră ostile, notează CNN, potrivit News.ro.

Într-un document adresat şefului organizaţiei portuare şi maritime a Iranului, adjunctul pentru dezvoltare comercială, Houman Fathi, a declarat că „se acordă permisiunea tranzitului navelor care transportă bunuri esenţiale” prin Strâmtoarea Ormuz”.

Oficialul iranian a precizat că ordinul se aplică „navelor care se îndreaptă către porturile iraniene sau care operează în prezent în regiune”, a relatat Tasnim.

„Autorităţile executive relevante sunt instruite să ia măsurile necesare, în conformitate cu protocoalele emise, pentru a facilita trecerea acestor nave”, a adăugat el.

O listă a navelor pregătite să tranziteze această rută maritimă esenţială „va fi transmisă, pentru coordonare”, a spus acesta.

Între timp, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci care aşteaptă la intrarea în Strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc al Transporturilor Abdilkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

Gardienii Revoluţiei iranieni au anunţat că au vizat cu un atac cu dronă în strâmtoarea Ormuz o navă ce avea legături cu Israelul.

„O dronă a lovit o navă legată de regimul sionist, în strâmtoarea Ormuz”, vasul luând foc, au indicat forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei într-o postare pe X.

Nava a fost identificată ca fiind MSC Ishyka.

