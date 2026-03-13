Live TV

Iranul dezminte afirmaţia lui Trump: „De ce Strâmtoarea Ormuz e încă închisă şi niciun petrolier nu poate trece prin ea?”

Data publicării:
exercitii iran (7)
Sursa foto: Profimedia Images

Mohammad Akbarzadeh, adjunct politic al comandantului forţelor navale din cadrul Corpului Gardienilor Revoluţiei, a respins categoric afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump despre starea forţelor navale şi aeriene ale Iranului, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

Oficialul iranian a declarat că afirmaţiile SUA potrivit cărora marina iraniană ar fi fost distrusă sunt contrazise de evoluţiile situaţiei din regiune.

„Statele Unite susţin că forţele navale iraniene au fost distruse”, a declarat Akbarzadeh, potrivit agenţiei de presă oficiale Irna. „

„Atunci trebuie să ne punem întrebarea: de ce Strâmtoarea Ormuz este încă închisă şi de ce niciun petrolier nu poate trece prin ea?”, a spus el.

Donald Trump a scris săptămâna aceasta pe platforma sa Truth Social că forţele aeriene şi navale ale Iranului „au dispărut” , iar rachetele, dronele şi alte arme au fost distruse.

„Din nou se pune întrebarea: de ce rachetele şi dronele iraniene continuă să-şi lovească ţintele la intervale regulate?”, a întrebat retoric Akbarzadeh.

La aproape două săptămâni de când SUA şi Israelul au lansat atacuri la scară largă împotriva Iranului, regimul de la Teheran continuă să riposteze, sporind presiunea asupra Washingtonului, a aliaţilor săi şi a economiei globale.

Gardienii Revoluţiei menţin o blocadă aproape totală în strâmtoarea Ormuz, cale nevigabilă îngustă, cu o lăţime de 55 km între Iran şi Oman, crucială pentru transportul global de petrol.

Citește și: SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre Mojtaba Khamenei și Ali Larijani

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
teren desertificat din oltenia
3
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
uss gerald r ford în marea mediterană
4
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
5
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump spune că SUA nu au nevoie de ajutorul Ucrainei: „Avem cele mai bune drone”
radu miruta si ambasadorul sua
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA: „România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite”
Donald Trump
Unul dintre cei mai puternici oameni din Iran spune că Donald Trump „nu este suficient de inteligent”
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Pentagonul trimite trupe suplimentare de pușcași marini și nave de război în Orientul Mijlociu
Pete Hegseth, Secretarul american al Apărării.
Ce crede șeful Pentagonului despre primul mesaj transmis de Mojtaba Khamenei: „De ce o declaraţie scrisă?”
Recomandările redacţiei
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Companiile româneşti au prioritate în ceea ce priveşte...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru...
dsu
România trimite echipamente şi specialişti în R. Moldova după un...
Ultimele știri
Belarus face obiectul unei anchete privind „crime împotriva umanității”
OMV Petrom intră în sectorul bulgăresc al Mării Negre, cu o participaţie de 25% în perimetrul de gaze Khan Tervel
Hubert Thuma e „nemulțumit” de formula bugetului pe 2026 și îi încurajează pe parlamentari să depună noi amendamente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
Fanatik.ro
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cât de mult s-a schimbat Gigă Hagi după cel mai special eveniment din familie: ”Ne bombardează!”
Adevărul
Al-Qaida vede într-un posibil „al Treilea Război Mondial” o oportunitate de extindere
Playtech
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Un avion Ryanair a fost sechestrat după ce compania a refuzat să plătească 900 de euro despăgubiri unui...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică