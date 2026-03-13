Iranul dezminte afirmaţia lui Trump: „De ce Strâmtoarea Ormuz e încă închisă şi niciun petrolier nu poate trece prin ea?”

Mohammad Akbarzadeh, adjunct politic al comandantului forţelor navale din cadrul Corpului Gardienilor Revoluţiei, a respins categoric afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump despre starea forţelor navale şi aeriene ale Iranului, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Oficialul iranian a declarat că afirmaţiile SUA potrivit cărora marina iraniană ar fi fost distrusă sunt contrazise de evoluţiile situaţiei din regiune.

„Statele Unite susţin că forţele navale iraniene au fost distruse”, a declarat Akbarzadeh, potrivit agenţiei de presă oficiale Irna. „

„Atunci trebuie să ne punem întrebarea: de ce Strâmtoarea Ormuz este încă închisă şi de ce niciun petrolier nu poate trece prin ea?”, a spus el.

Donald Trump a scris săptămâna aceasta pe platforma sa Truth Social că forţele aeriene şi navale ale Iranului „au dispărut” , iar rachetele, dronele şi alte arme au fost distruse.

„Din nou se pune întrebarea: de ce rachetele şi dronele iraniene continuă să-şi lovească ţintele la intervale regulate?”, a întrebat retoric Akbarzadeh.

La aproape două săptămâni de când SUA şi Israelul au lansat atacuri la scară largă împotriva Iranului, regimul de la Teheran continuă să riposteze, sporind presiunea asupra Washingtonului, a aliaţilor săi şi a economiei globale.

Gardienii Revoluţiei menţin o blocadă aproape totală în strâmtoarea Ormuz, cale nevigabilă îngustă, cu o lăţime de 55 km între Iran şi Oman, crucială pentru transportul global de petrol.

